أخبار عاجلة

أمن دمياط يكثف جهوده لضبط متهم باغتصاب طفلة لم تتجاوز الخامسة -
مساء dmc - حلقة الثلاثاء 11-4-2017 أسامة كمال لقاء مع رئيس بنك مصر ولقاء مع طلاب بالثانوية العامة -
محافظ أسوان: تأمين بحيرة ناصر لا يقل أهمية عن سيناء -
المدير الفني لبرشلونة: حزين للخسارة أمام اليوفنتوس.. وأشعر بالكابوس -
صورة وخبر: لحظة عزاء سيدة فقدت زوجها وأبناءها في الموصل -
مساء dmc - لقاء مع طلاب بالثانوية عامة مع الإعلامي أسامة كمال -
مساء dmc - لقاء مع محمد الأتربي رئيس بنك مصر مع الإعلامي أسامة كمال -
محافظ البحر الأحمر: البحث العلمي مهم في تقدم الاقتصاد المصري -
و«المرور» تحذر.. أمطار غزيرة تضرب مراكز البحيرة -
خروج 31 مصابا بحادث «كنيسة المرقسية» من المستشفيات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. حظك اليوم
  5. مصر 365

حظك اليوم برج العذراء ليوم الخميس 1/12/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. تحصل على مساعدة كبيرة فى عملك

Google+ Print
حظك اليوم برج العذراء ليوم الخميس 1/12/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. تحصل على مساعدة كبيرة فى عملك حظك اليوم برج العذراء ليوم الخميس 1/12/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. تحصل على مساعدة كبيرة فى عملك

>

يعد أحد الأبراج الترابية التى يتسم أصحابها بالهدوء الظاهرى والرغبة الشديدة فى تحقيق الأهداف، وهو برج شديد الذكاء ولديه صبر كبير، ويقدم "اليوم السابع" لمواليد برج العذراء على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى.

 

حظك اليوم العذراء على الصعيد المهنى :

 

أنت من المحتمل أن تحصل على مساعدة كبيرة اليوم فيما يتعلق بوظيفتك فالزوج أو الزملاء يساعدونك على اللحاق بالركب، كما أن الوقت مناسب للتخطيط لشراء الكثير من الأشياء، وسوف تجد صعوبة فى حفظ الكثير من المال.

 

العذراء على الصعيد الصحى :

 

عليك اتخاذ المزيد من الحذر لتجنب وقوع الحوادث والاصابات اليوم لأنه حتى الاصابات الصغيرة قد تصبح خطيرة الآن، وقد تحتاج إلى استشارة الطبيب، ولكن على أى حال يجب آلا يترك أى مرض جسدى دون علاج، وهذه مرحلة مؤقتة وإن أخذت الرعاية الصحية الكافية سوف تقطع شوطاً طويلاً نحو قضايا صحية خطيرة فى المستقبل.

 

العذراء على الصعيد العاطفى :

 

دع قلبك وحكم عقلك هذه المرة، فالناس من حولك لن يكونوا قادرين على الحكم على شريك حياتك لذا لا تدع حكمهم يؤثر على حياتك العاطفية، وحكم قلبك أيضاً للحفاظ على نقاء علاقتك.

 

توقعات علماء الابراج الفترة المقبلة :

 

أنت الآن قد وضعت شعور قوى من الالتزام، وقد تضطر إلى تلبية بعض الالتزامات العائلية، وسوف تظهر بشكل رائع فى هذه المناسبة وسوف يتم تلميع كل ما تبذله من جهود ومهارات فى الوقت الراهن، ورغم صعوبة الرحلة عليك الاستمتاع بكل لحظة بها.


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
حظك اليوم برج الدلو الأربعاء 12/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الدلو الأربعاء 12/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الأربعاء 12/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الأربعاء 12/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الأربعاء 12/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الأربعاء 12/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الأربعاء 12/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الأربعاء 12/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى