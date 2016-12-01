حظك اليوم برج العذراء ليوم الخميس 1/12/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. تحصل على مساعدة كبيرة فى عملك

يعد برج العذراء أحد الأبراج الترابية التى يتسم أصحابها بالهدوء الظاهرى والرغبة الشديدة فى تحقيق الأهداف، وهو برج شديد الذكاء ولديه صبر كبير، ويقدم "اليوم السابع" حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى.

حظك اليوم العذراء على الصعيد المهنى :

أنت من المحتمل أن تحصل على مساعدة كبيرة اليوم فيما يتعلق بوظيفتك فالزوج أو الزملاء يساعدونك على اللحاق بالركب، كما أن الوقت مناسب للتخطيط لشراء الكثير من الأشياء، وسوف تجد صعوبة فى حفظ الكثير من المال.

العذراء على الصعيد الصحى :

عليك اتخاذ المزيد من الحذر لتجنب وقوع الحوادث والاصابات اليوم لأنه حتى الاصابات الصغيرة قد تصبح خطيرة الآن، وقد تحتاج إلى استشارة الطبيب، ولكن على أى حال يجب آلا يترك أى مرض جسدى دون علاج، وهذه مرحلة مؤقتة وإن أخذت الرعاية الصحية الكافية سوف تقطع شوطاً طويلاً نحو قضايا صحية خطيرة فى المستقبل.

العذراء على الصعيد العاطفى :

دع قلبك وحكم عقلك هذه المرة، فالناس من حولك لن يكونوا قادرين على الحكم على شريك حياتك لذا لا تدع حكمهم يؤثر على حياتك العاطفية، وحكم قلبك أيضاً للحفاظ على نقاء علاقتك.

توقعات علماء الابراج الفترة المقبلة :

أنت الآن قد وضعت شعور قوى من الالتزام، وقد تضطر إلى تلبية بعض الالتزامات العائلية، وسوف تظهر بشكل رائع فى هذه المناسبة وسوف يتم تلميع كل ما تبذله من جهود ومهارات فى الوقت الراهن، ورغم صعوبة الرحلة عليك الاستمتاع بكل لحظة بها.