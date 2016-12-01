حظك اليوم برج السرطان الخميس 1-12-2016.. يتوقع علماء الفلك حدوث تغييرات عدة فى القطاع الأسرى والعائلى

كتبت رانيا علوى

قدم علماء الفلك لمواليد برج السرطان لليوم الخميس 1 ديسمبر عددا من التوقعات المهمة فى الأصعدة المختلفة، فالصعيد العائلى سيشهد الكثير من التغييرات، وعن الجانب العملى ستبدأ فى أحد المشاريع لكن الأمور سوف تسير ببطئ شديد.

الصعيد المهنى

لمواليد هذا البرج الصعيد المهنى ستبدأ فى احدى المشاريع لكن الامور سوف تسير ببطئ شديد، لكن عليك ان تحافظ على تفاؤلك الذى ميزك.

ولأنك عاشق للعمل فأنت تريد القيام بعمل جيد ولكن عليك أن تسعى جاهدا من أجل الحفاظ على ما بذلته من جهود.

الصعيد العاطفى

أكد علماء الفلك على الصعيد العاطفى لمواليد هذا البرج ان عليك الا تستسلم للأوضاع الحالية ، فعليك هذه الفترة ان تتحلى بالصبر.

الصعيد الصحى لمواليد برج السرطان

علماء الفلكى يؤكدوا بالصعيد الصحى أن لديك العديد من المشاكل بدأت الفترة الأخيرة مع الوزن ، فعليك أن تبدأ بنظام صحى فعال .

توقعات علماء الفلك لبرج السرطان

يتوقع علماء الفلك أن هناك تغيرات كبيرة ستحدث فى القطاع الاسرى و العائلى ، ففى الفترة الاخيرة أصبح هناك توتر واضح فى التعامل ، فعليك أن تقوم تخطيط بعض الأنشطة العائلية اليوم، مهما كنت مشغولا، فقد حان الوقت لإعادة التوازن.