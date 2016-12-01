حظك اليوم برج العقرب الخميس 1/12/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. تبذل مجهودا شاقا ولكنك ممتلئ بالطاقة

نقدم لمولود برج العقرب حظك اليوم على الصعيد المهنى والعاطفى والعملى، وهو البرج الذى يعرف أصحابه بأنهم أشخاص لا يمكن الاستهانة بهم حيث يتمتعون بشخصية مستقلة وذكاء شديد ولديهم قدرة كبيرة على الكتمان.

حظك اليوم برج العقرب على الصعيد المهني:

اليوم مناسب جدًا للبحث عن دعم لأنشطتك وإنجازاتك وهو الوقت المثالى أيضًا لبداية جديدة على الصعيد المهنى سواء كان ذلك من خلال مشروع جديد أو فرصة عمل جديدة، لديك الكثير من الطاقة فحافظ عليها.

برج العقرب على الصعيد العاطفي:

شريكك لا يولى اهتمامًا لك وحان الوقت للفت نظره إلى تصرفاته والحديث بوضوح عن المكانة الحقيقية لك فى حياته ولكن حاول أن تهيئ الظروف الملائمة لذلك.

برج العقرب على الصعيد الصحي:

هناك ما يدعو للقلق بشأن صحة الأشخاص المسنين فى حياتك، فحاول أن تتواصل معهم وأن تأخذ الاحتياطات اللازمة أيضًا بشأن صحة أطفالك.

توقعات علماء الفلك لبرج العقرب:

تبذل اليوم جهدًا شاقًا فى عملك ولكنك رغم ذلك مشحون بالطاقة والحماس ولا تشعر بالضجر، وقد ينتهى اليوم باحتفال بإنجازاتك مع أصدقائك أو المقربين منك، ولديك حس فكاهة عال اليوم.