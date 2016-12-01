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حظك اليوم برج الجدى الخميس 1/12/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. خبر سعيد قريبا

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حظك اليوم برج الجدى الخميس 1/12/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. خبر سعيد قريبا حظك اليوم برج الجدى الخميس 1/12/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. خبر سعيد قريبا

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نقدم توقعات علماء الفلك لأبناء برج الجدى على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى، وذلك يوم الخميس الموافق 1 ديسمبر 2016

 

برج الجدى على الصعيد العاطفى..

 

الأنانية، والتجاهل، أسباب كافية لأن تشعر الحبيب بالحزن اتجاه العلاقة، عليك أن تستمع إليه وتسعى لحل كافة الخلافات التى كانت بينكما فى الأيام الماضية

 

برج الجدى على الصعيد المهنى..

 

مفاجأة سارة على مستوى العمل، ستحصل على مكافأة مالية كذلك نظير عمل تقوم به حالياً، كما سيثنى عليك مديرك فى العمل، وهو ما سيكون له مردود جيد على وضعك فى العمل بشكل عام.

 

برج الجدى على الصعيد الصحى..

 

التمارين الرياضية والاكل الصحى كانوا طريق مثالى للحفاظ على صحتك خصوصا أنك أهملت كثيرا وآن الآوان أن تفعل ذلك، كما عليك أن تحرص على النوم مبكرا حتى تحافظ على صحتك قدر الإمكان

 

توقعات علماء الفلك لك خلال الفترة المقبلة

 

الفترة المقبلة ستتغير حياتك كثيرًا ولكن إلى الأفضل، فعلى مستوى الأسرة ستشهد علاقتك بأسرتك بعض التغيرات إلى الأحسن، وكذلك ستكون هناك تطورات فيما يخص أوضاعك فى العمل.


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مصر 365

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