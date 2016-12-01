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"الإصلاح الزراعى": لدينا 225 مشروعا للبيض والدواجن تطرح منتجاتها بالأسواق

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"الإصلاح الزراعى": لدينا 225 مشروعا للبيض والدواجن تطرح منتجاتها بالأسواق "الإصلاح الزراعى": لدينا 225 مشروعا للبيض والدواجن تطرح منتجاتها بالأسواق

>كتب عز النوبى

أكد آخر تقرير للهيئة العامة للإصلاح الزراعى بوزارة الزراعة، أن الهيئة لديها 225 مشروعا منتجا من المشروعات الإنتاجية من خلال تعاونيات الإصلاح الزراعى فى مجال الثروة الحيوانية والداجنة وإنتاج العسل الأبيض وبيض المائدة، للمساهمة فى تحقيق الأمن الغذائى ومجابهة السلع الغذائية تطرح منتجاتها بالأسواق طوال العام، منها 7 مشروعات لبيض المائدة الإنتاج السنوى منها 200 مليون بيضة ويحدد السعر وفقا لأسعار البورصة.

 

كما أوضح التقرير الذى حصل لـ"اليوم السابع" على نسخة منه أنه يوجد ايضا 17 مشروع لدجاج التثمين، بإنتاج 2.8 مليون دجاجة سنويا، بالإضافة إلى وجود 120 مشروعا  لعسل النحل بإنتاج 57 طن عسل سنويا، كما  تبلغ  عدد مشروعات اللحوم الحمراء 71 مشروعا بإنتاج 6881 رأس، بالإضافة إلى وجود 10 مشروعات أغنام مسمنة، بإنتاج 800 رأس بمحافظات الجمهورية.

 

وأشار التقرير إلى أنه للتخفيف عن المنتفعين للإصلاح الزراعى قامت الهيئة بتخفيض غرامات التأخير على المديونيات التعاونية المستحقة من مستلزمات إنتاج الواجبة السداد على منتفعى الإصلاح إلى 6% بدلاً من 12%، (بواقع 3% لمديونية الشتوى و 3% لمديونية الصيفى)، كما تقوم  المشروعات بتوفير اللحوم بسعر مخفض للجمهور ومحاربة الغلاء خاصة فى الأعياد.


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