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اليوم.. انطلاق الحوار المجتمعى مع الشباب من أسيوط بالتعاون مع 6 جهات

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اليوم.. انطلاق الحوار المجتمعى مع الشباب من أسيوط بالتعاون مع 6 جهات اليوم.. انطلاق الحوار المجتمعى مع الشباب من أسيوط بالتعاون مع 6 جهات

>أسيوط - ضحا صالح

تنطلق اليوم الخميس، فعاليات الحوار المجتمعى مع الشباب والذى يتم بالتعاون بين الأزهر الشريف والكنيسة المصرية ووزارة الأوقاف والثقافة والشباب وبيت العائلة المصرية، وذلك فى تمام الساعة العاشرة صباحا، بالقاعة الكبرى بمبنى الديوان العام.

 

ويعقد مجمع البحوث الإسلامية سلسلة من الحوارات المجتمعية بين الشباب والعلماء والخبراء والمتخصصين فى المجالات المختلفة التى تهم الشباب، وذلك لتفعيل القيم الأخلاقية والاقتصادية، وإحياء قيمة العمل التطوعى، وإحياء دور الشباب فى المجالات المختلفة لدفع مسيرة التنمية فى المجتمع، وذلك من خلال التعاون المشترك بين الأزهر الشريف والكنيسة المصرية ووزارة الأوقاف والثقافة والشباب وبيت العائلة المصرية وفروعه فى المحافظات واللجان الأساسية مثل: لجنة الشباب، والتعليم، والخطاب الدينى، والإعلام، والأسرة، وغير ذلك من اللجان.

 

وستضم اللقاءات لفيفاً من الشباب فى الجامعات والمرحلة الثانوية، وفئات من مختلف شرائح الشباب العاملين، لوضع رؤية مشتركة لتفعيل القيم الإيجابية، للحفاظ على الهوية المصرية وتعميق الانتماء للوطن.

 


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