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حظك اليوم برج الثور الخميس 1-12-2016.. يتوقع علماء الفلك أن الصعيد المهنى سيشهد الكثير من الضغوط هذه الفترة

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حظك اليوم برج الثور الخميس 1-12-2016.. يتوقع علماء الفلك أن الصعيد المهنى سيشهد الكثير من الضغوط هذه الفترة حظك اليوم برج الثور الخميس 1-12-2016.. يتوقع علماء الفلك أن الصعيد المهنى سيشهد الكثير من الضغوط هذه الفترة

>كتبت رانيا علوى

قدم علماء الفلك لمواليد برج الثور لليوم الخميس 1 ديسمبر عددا من التوقعات المهمة فى الأصعدة المختلفة، الصعيد المهنى سيشهد الكثير من الضغوط هذه الفترة، وكشف علماء الفلك أنك تمتلك طاقة هائلة عليك ان توجهها فى مكانها الصحيح.

 

 

 

الصعيد المهنى

 

لمواليد هذا البرج الصعيد المهنى هناك ضغط هائل فى مجال عملك وذلك بسبب تكليفك بالكثير من المهام التى لا تستطيع تحملها ، و اعلم ان المرحلة المقبلة ستكون الخلافات على الجانب المادى واضحة .

 

 

 

الصعيد العاطفى

 

أكد علماء الفلك على الصعيد العاطفى لمواليد هذا البرج ان كلما سعيت لتصحيح الوضع بحياتك العاطفيه جاءت النتيجة غير متوقعة ويزداد التوتر ، فهناك عددا من أوجه القصور فى العلاقة التى ستتخطاها بسهولة اليوم.

 

 

 

الصعيد الصحى لمواليد برج الثور

 

علماء الفلكى يؤكدوا بالصعيد الصحى أنت تمتلك طاقة هائلة هذه الفترة عليك ان توجهها فى مكانها الصحيح .

 

 

 

توقعات علماء الفلك لبرج الثور

 

يتوقع علماء الفلك أن هناك بعض المحيطين بك يغاروا من نجاحك، عليك أن تكون أكثر أجابية وتسعى لاستكمال المشاريع التى بدأتها .

 

من جهة اخرى اعلم ان عائلتك هى مصدر الطاقة الايجابية بالنسبة لك فاستفيد منها وخاصة بهذه المرحلة.


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مصر 365

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