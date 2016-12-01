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حظك اليوم برج الحوت الخميس 1/12/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. لا تنساق للمكاسب المالية وتتجاهل أسرتك

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حظك اليوم برج الحوت الخميس 1/12/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. لا تنساق للمكاسب المالية وتتجاهل أسرتك حظك اليوم برج الحوت الخميس 1/12/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. لا تنساق للمكاسب المالية وتتجاهل أسرتك

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نقدم لمولود على الصعيد المهنى والعاطفى والعملى، وهو البرج المائى الذى يتمتع بالخيال الحساس والرومانسية الشديدة، بالإضافة إلى الحدس وسرعة البديهة ولكن يعيبه أنه يهرب من الواقع طوال الوقت وإرادته ضعيفة جدًا ويسهل أن ينقاد للآخرين.

 

حظك اليوم برج الحوت على الصعيد المهني:

 

حالتك المالية تتحسن بشكل مطرد ومن المرجح أن يستمر تحسن الوضع اليوم رغم شعورك بأن ظروف خارجة عن إرادتك تؤثر على إنتاجيتك وقدرتك على العمل ولكن هذه المخاوف لا أساس لها وحتى رؤساك يفهمونك ويتعاطفون مع حالتك ومن المحتمل أن تحصل على الكثير من الدعم فى العمل.

 

برج الحوت على الصعيد العاطفي:

 

التوتر بينك وبين شريك حياتك يتصاعد بشدة اليوم ولكن بادرة لطيفة من شريك حياتك ستجعل اليوم ينتهى بمشاعر فياضة وحرارة حيث تشعر أنه يتفهمك وحريص على الحفاظ عليك.

 

برج الحوت على الصعيد الصحي:

 

تواجه مشاكل صحية طفيفة بسبب قلة الحركة فى الفترة الماضية والسلوكيات الغذائية الخاطئة فحاول تدارك الأمر سريعًا قبل أن يصبح أسوأ من أن تتداركه دون اللجوء لاستشارة طبية مهنية .

 

توقعات علماء الفلك لبرج الحوت:

 

لا تجعل استمرار تحسن حالتك المالية يدفعك لتجاهل عائلتك بحثًا عن المكاسب المالية، وحاول أن تحقق التوازن بشكل جيد بين عملك وبين حياتك الشخصية.


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مصر 365

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