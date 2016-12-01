اليوم..اﻷردن يرأس جتماع وزراء الطاقة لدول اﻻتحاد من أجل المتوسط فى روما

ويتناول اﻻجتماع، الذي يعقد على مدار يومين، ويرأسه وزير الطاقة والثروة المعدنية اﻷردني إبراهيم سيف، تعزيز التعاون المشترك بين ضفتي البحر المتوسط في مجال الطاقة.



> ومن المقرر أن يصدر عن اﻻجتماع إعلان يتضمن برنامج وآليات التعاون المشترك بين دول اﻻتحاد خلال العامين المقبلين، حسبما أفادت وكالة اﻷنباء اﻷردنية الرسمية "بترا".



> ويشارك في اﻻجتماع عدد من وزراء الطاقة بدول اﻻتحاد من أجل المتوسط، وممثلين باﻻتحاد اﻷوروبي، باﻹضافة إلى مفوض الطاقة باﻻتحاد اﻷوروبي ميجيل أرياس كانيتي.



> يشار إلى أن اﻻتحاد من أجل المتوسط هو منتدى حكومي دولي يستهدف تعزيز التعاون المشترك في منطقة البحر المتوسط، ويضم في عضويته الدول اﻷعضاء باﻻتحاد اﻷوروبي، إلى جانب 15 دولة من الدول المطلة على الساحلين الجنوبي والشرقي للبحر المتوسط.



> ويشترك الأردن والاتحاد الأوروبي برئاسة الاتحاد من أجل المتوسط.