بالصور.. ضبط صاحب معرض قطع غيار سيارت يزور الماركات العالمية بطنطا

الغربية اسلام الخياط

شنت مباحث التموين بالغربية حملة على أصحاب مخازن قطع غيار السيارات غير مرخصة والمخالفة للتعليمات بطنطا.

كان اللواء حسام خليفة مدير أمن الغربية، تلقى إخطارًا من اللواء أحمد الخواجة مدير مباحث التموين يفيد ضبط "م. م. ك" 48 عاما صاحب مخزن قطع غيار سيارات بدون ترخيص، يقوم بتجميع كميات من قطع غيار السيارات صينى، وقيامه بفض أغلفتها والتى تحمل البيانات والعلامات الخاصة ببلد المنشأ، وإعادة تغليفها بعلامات تجارية مزورة لكبرى الشركات العالمية وبحوزته 2034 قطعة غيار سيارات مختلفة، معبأة داخل عبوات مدون عليها علامات وبيانات مقلدة لكبرى الشركات و130 عبوة فارغة عليها علامات تجارية مقلدة بإتقان لشركات مختلفة و60104 استيكر يحمل بيانات غير مطابقة للحقيقة معدة للصق على العبوات و1 ماكينه تستخدم فى التغليف.

تم التحفظ على المضبوطات، وحرر المحضر رقم 35899 جنح قسم أول طنطا 2016، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.