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وزير التنمية المحلية يصدر قرارا بتعيين "نبيلة على" رئيسا لمركز الفتح

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وزير التنمية المحلية يصدر قرارا بتعيين "نبيلة على" رئيسا لمركز الفتح وزير التنمية المحلية يصدر قرارا بتعيين "نبيلة على" رئيسا لمركز الفتح

>أسيوط - ضحا صالح

أصدر الدكتور أحمد زكى بدر، وزير التمية المحلية، قرارا منذ قليل، بتعيين المهندسة نبيلة على محمود سكرتير عام مساعد محافظة أسيوط للعمل رئيسا لمركز ومدينة الفتح، وتعيين مدحت محمد حسن القاضى رئيس حى غرب أسيوط للعمل رئيسا لمركز ومدينة جهينة بمحافظة سوهاج.

 

وذلك ضمن المرحلة الثانية من حركة المحليات الجديدة، والتى ستتضمن تعيين 249 قيادة جديدة، بعد بدء مسابقة المحليات التى تم الإعلان عنها مارس الماضى، لشغل مناصب "سكرتير عام - سكرتير عام مساعد - ورؤساء أحياء، بدرجات وكيل أول وزارة ووكيل وزارة ومدير عام"، حيث تم الإعلان عن المرحلة الأولى من نتيجة المسابقة، والتى ووصل عددها إلى 39 قيادة جديدة و19 سكرتيرا عاما.


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