رماد كاسترو يبدأ جولته في كوبا قبل وضعه في مثواه الأخير

انطلق الموكب الذي يحمل رماد الزعيم الكوبي الراحل فيدل كاسترو في جولة تجوب أنحاء كوبا يوم الأربعاء ملفوفا بالعلم الوطني بألوانه الأحمر والأبيض والأزرق إلى مثواه الأخير في شرق الجزيرة الذي شهد انطلاق الثورة الكوبية.

وكان كاسترو توفي يوم الجمعة عن 90 عاما وأعلنت كوبا الحداد لمدة تسعة أيام. وحكم كاسترو كوبا 50 عاما حتى 2008 وأسس دولة شيوعية على أعتاب الولايات المتحدة.

وأُحرق جثمان كاسترو يوم السبت. وسيقطع الموكب الجنائزي الذي يحمل رماد كاسترو الرحلة التي يبلغ طولها 900 كيلومتر عبر كوبا إلى مدينة سانتياجو دي كوبا في ثلاثة أيام سالكا نفس الطريق الذي سلكه زملاؤه الثوريون الملتحون في مسيرتهم الظافرة إلى هافانا في 1959.

وانطلق الموكب ببطء من ميدان الثورة في هافانا صباح الأربعاء بينما أصطف الآلاف على الطريق حمل الكثير منهم العلم الوطني.

ووضع الرماد في صندوق زجاجي وسط ورود بيضاء على عربة تجرها سيارة عسكرية.

وبحسب رويترز قال جويلرمو كاديس الذي حارب مع كاسترو “فيدل كل شيء بالنسبة لكوبا وسوف نفتقده. لن نرى مثله أبدا.”

وتقام مراسم الدفن صباح يوم الأحد في سانتياجو دي كوبا حيث بدأ كاسترو حركته الثورية في عام 1953 بهجوم على ثكنات مونكادا.

وبعدها عزل ثواره الملتحون الدكتاتور المدعوم من الولايات المتحدة فولجنسيو باتيستا ونزلوا من جبال سيرا مايسترا إلى سانتياجو قبل القيام بمسيرتهم صوب الغرب نحو العاصمة.