"الرى" تعلن الانتهاء من المرحلة الثانية لمشرع حماية مثلث الديبة يونيو القادم

كتبت أسماء نصار

أكد المهندس أحمد فتحى، رئيس هيئة حماية الشواطىء بوزارة الرى، أنه سيتم الانتهاء من المرحلة الثانية من مشروع تنمية وحماية مثلث الديبة لتطهير بحيرة المنزلة وحماية شاطىء بورسعيد فى 30 يونيو المقبل.

ويشارك فى المشروع وزارات الموارد المائية والرى والزراعة والتنمية المحلية، وذلك لتقليل معدلات التلوث ببحيرة المنزلة، وزيادة إنتاجيتها من الأسماك باعتبارها أهم مصادر الثروة السمكية بمصر .

وشملت المرحلة الأولى من مشروع حماية شاطئ بورسعيد وتطهير بحيرة المنزلة، معالجة مشاكل التلوث بها، حيث تم تنفيذ أعمال تكريك ببوغاز ومنطقة "مثلث الديبة"، وتنفيذ قنوات شعاعية من خلف بوغازى "الجميل"، وحتى داخل البحيرة بعمق 3 كيلومترات.