«شكرى» يلتقى بنائب «ترامب» ويسلمه رسالة شفهية من «السيسى»

التقي سامح شكرى وزير الخارجية، فى واشنطن، اليوم، مع مايكل بنس، نائب الرئيس الأمريكى المنتخب، حاملًا رسالة شفهية من الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وصرح المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، بأن سامح شكرى حرص على أن يلتقي مع نائب الرئيس الأمريكى المنتخب فى مستهل زيارته إلى واشنطن، بحضور سفير مصر فى واشنطن ياسر رضا، حيث نقل رسالة شفهية من الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى كل من الرئيس المنتخب دونالد ترامب، ونائبه مايكل بنس، وأكدت على عمق وخصوصية العلاقات المصرية الأمريكية، وتطلع مصر الى تعزيز علاقات التعاون مع الإدارة الأمريكية الجديدة، والتأكيد على إمكانية اعتماد الولايات المتحدة على مصر كشريك يدعم الاستقرار ويسهم بفاعلية فى حل أزمات الشرق الوسط ويساهم بفاعلية فى جهود مكافحة الارهاب.

وأوضح أبو زيد، أن نائب الرئيس الأمريكى المنتخب استمع بحرص للشرح الذى قدمه وزير الخارجية لمسار عملية الاصلاح الاقتصادى والاجتماعى في مصر، والتحديات التى تواجه المجتمع المصرى فى هذا المجال، وأنه اكد على تطلع الرئيس الأمريكى المنتخب للعمل مع مصر ودعمها ثنائيًا، وفى سبيل تعزيز ودعم السلام والاستقرار فى الشرق الاوسط، معربًا عن تقديره البالغ للجهود التى يقوم بها الرئيس السيسى للحفاظ على مقدرات الشعب المصرى وترسيخ الاستقرار والسلام والتنمية في مصر والمنطقة.

وأضاف أبو زيد، بأن زيارة شكرى إلى واشنطن تستمر عدة أيام، يلتقي خلالها مع وزير الخارحية جون كيرى، وقيادات الكونجرس بمجلسيه، ويلقي الكلمة الرئيسية فى افتتاح مؤتمر مركز ” سابان لدراسات الشرق الأوسط” التابع لمؤسسة بروكينز، فضلًا عن إجراء محادثات مع دوائر مختلفة لصنع القرار فى واشنطن ولقاءات صحفية تشمل شبكتي “CNN” و “PBS” الإخباريتين، وجريدة “وول ستريت جورنال”، ومراسلى عدد من وكالات الأنباء الأجنبية والعربية فى واشنطن.