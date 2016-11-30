«مارينا المصري» تغادر صباح ON

كتبت – إ نجي لطفي

اعتذرت الإعلامية مارينا المصري، مقدمة برنامج صباح ON، على صفحتها الرسمية، عن تقديم حلقة البرنامج،غدًا، موضحة انتهاء فترة تعاقدها مع قناة ON.

وقالت:” فترة عملي بـ اون، كانت من أهم فترات حياتي التي اكتسبت منها خبرة كبيرة، وبفضل ربنا ثم مجهودي وثقة العاملين بالقناة حققت نجاحات مهمة في إطار ما أنادي به دومًا من مهنية وتقديم قيمة للجمهور الذي أعتبره من أهم مقومات نجاحي”.

وأضافت : “اكن كل احترام وتقدير لكل من وثق بي وكل من أعطاني من وقته وأهتم بمتابعتي وكل من علمني ولو حرفاً أضاف لخبرتي”.

وتابعت قائلة : “أعدكم بالاستعداد لمرحلة مختلفة مقدمة في إطار من المهنية والقيمة اللذان دومُا يشغلان بالي فيما أسعى لتقديمه لكم”.