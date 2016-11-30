أخبار عاجلة

أمن دمياط يكثف جهوده لضبط متهم باغتصاب طفلة لم تتجاوز الخامسة -
مساء dmc - حلقة الثلاثاء 11-4-2017 أسامة كمال لقاء مع رئيس بنك مصر ولقاء مع طلاب بالثانوية العامة -
محافظ أسوان: تأمين بحيرة ناصر لا يقل أهمية عن سيناء -
المدير الفني لبرشلونة: حزين للخسارة أمام اليوفنتوس.. وأشعر بالكابوس -
صورة وخبر: لحظة عزاء سيدة فقدت زوجها وأبناءها في الموصل -
مساء dmc - لقاء مع طلاب بالثانوية عامة مع الإعلامي أسامة كمال -
مساء dmc - لقاء مع محمد الأتربي رئيس بنك مصر مع الإعلامي أسامة كمال -
محافظ البحر الأحمر: البحث العلمي مهم في تقدم الاقتصاد المصري -
و«المرور» تحذر.. أمطار غزيرة تضرب مراكز البحيرة -
خروج 31 مصابا بحادث «كنيسة المرقسية» من المستشفيات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

«مارينا المصري» تغادر صباح ON

Google+ Print
«مارينا المصري» تغادر صباح ON «مارينا المصري» تغادر صباح ON

الإعلامية مارينا المصري

كتبت – إ نجي لطفي

اعتذرت الإعلامية مارينا المصري، مقدمة برنامج صباح ON، على صفحتها الرسمية، عن تقديم حلقة البرنامج،غدًا، موضحة انتهاء فترة تعاقدها مع قناة ON.

وقالت:” فترة عملي بـ اون، كانت من أهم فترات حياتي التي اكتسبت منها خبرة كبيرة، وبفضل ربنا ثم مجهودي وثقة العاملين بالقناة حققت نجاحات مهمة في إطار ما أنادي به دومًا من مهنية وتقديم قيمة للجمهور الذي أعتبره من أهم مقومات نجاحي”.

وأضافت : “اكن كل احترام وتقدير لكل من وثق بي وكل من أعطاني من وقته وأهتم بمتابعتي وكل من علمني ولو حرفاً أضاف لخبرتي”.

وتابعت قائلة : “أعدكم بالاستعداد لمرحلة مختلفة مقدمة في إطار من المهنية والقيمة اللذان دومُا يشغلان بالي فيما أسعى لتقديمه لكم”.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا