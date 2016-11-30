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الدولار يسجل 18.16 جنيه فى نهاية تعاملات اليوم

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الدولار يسجل 18.16 جنيه فى نهاية تعاملات اليوم الدولار يسجل 18.16 جنيه فى نهاية تعاملات اليوم

أرشيفية

ارتفع سعر صرف الدولار الأمريكى أمام الجنيه المصرى، اليوم الأربعاء، حيث بلغ متوسط سعر صرف الدولار الأمريكى أمام الجنيه المصرى، 17.7663 جنيه للشراء و18.1653 جنيه للبيع، وسجل اليورو الأوروبى 18.8909 جنيه للشراء و19.3170 للبيع.

ووفقًا لمتوسط البنك المركزى المصرى، سجل الجنيه الإسترلينى 22.1546 جنيه للشراء و22.6631 جنيه للبيع، وسجل الفرنك السويسرى 17.4779 جنيه للشراء و17.8881 جنيه للبيع، وبلغ الين اليابانى “100 ين” 15.6780 جنيه للشراء و16.0372 جنيه للبيع، وسجل سعر صرف اليوان الصينى 2.5805 جنيه للشراء و2.6395 جنيه للبيع.

وعلى مستوى أسعار صرف العملات العربية مقابل الجنيه، بلغ سعر صرف الريال السعودى 4.7365 جنيه للشراء و4.8436 جنيه للبيع، وسجل الدينار الكويتى 58.2024 جنيه للشراء و59.6269 جنيه للبيع، وسجل الدرهم الإماراتى 4.8362 جنيه للشراء و4.9462 جنيه للبيع

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