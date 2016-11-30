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«سياسي جزائري»: الحكومة تعيش في أزمة مالية خانقة

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«سياسي جزائري»: الحكومة تعيش في أزمة مالية خانقة «سياسي جزائري»: الحكومة تعيش في أزمة مالية خانقة

الإعلامي والناشط السياسي الجزائري، سليم صالحي

قال الإعلامي والناشط السياسي الجزائري، سليم صالحي، إن الجزائرية تعيش في أزمة مالية “خانقة” لأنها أخفقت في خلق بديل عن اقتصاد المحروقات.

وأضاف صالحي، خلال لقائه ببرنامج “حصة مغاربية”، المذاع على شاشة “الغد” ، مع الإعلامية لينا مسلم، أن إلغاء التقاعد النسبي كان ضمن أحد الحلول التقشفية التي رأت أنه يمكن الاعتماد عليها، لأن الدولة الجزائرية والخزانة العامة لم تعد قادرة على تمويل صندوق التقاعد.

وتابع صالحي، أن احتجاجات العمال جاءت جراء اتخاذ الحكومة للقرار بشكل آحادي، دون حوارات مع ممثلي النقابات جراء الفشل في خلق اقتصاد منعزل عن البترول.

وأكد صالحي، أن العمال يرون أن التقاعد النسبي يعد مكسبًا عماليًا، وبالتالي إلغائه يعد ضريبة باهظة يدفعونها جراء الإخفاق الحكومي في الوقت الراهن، لافتًا إلى أن الترحيبات الحكومية بالحوار كان يجب أن تحدث قبل طرح المشروع على البرلمان وليس بعده، مؤكدًا أن عملية الحوار المجتمعي القاعدة والأساس بين الحكومة والنقابات سواء مستقلة أو غيرها.

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