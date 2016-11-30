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أخبار نادى الإسماعيلى اليوم الأربعاء 30 / 11 / 2016

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أخبار نادى الإسماعيلى اليوم الأربعاء 30 / 11 / 2016 أخبار نادى الإسماعيلى اليوم الأربعاء 30 / 11 / 2016

>كتب سليمان النقر

شهد نادى الإسماعيلى اليوم الأربعاء 30 / 11 / 2016، عددًا من الأحداث المهمة والتى جاء فى مقدمتها، إعلان قائمة مباراة المقاولون والتي شهدت استبعاد شريف حازم وعودة كريم بامبو.

20 لاعبا فى قائمة الإسماعيلى أمام المقاولون وعودة بامبو

أعلن الجهاز الفنى للإسماعيلى بقيادة أشرف خضر، قائمة فريقه استعداداً لمواجهة المقاولون العرب غداً الخميس، ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من مسابقة الدورى العام.

 

" ثلاثية الزمالك" تجهز الإسماعيلى لمواجهة المقاولون

حرص الجهاز الفنى للإسماعيلى بقيادة أشرف خضر ومعه أحمد قناوى المدرب العام على مشاهدة آخر مباراة للمقاولون، الذى سيلتقى معه غدا الخميس فى الجولة الـ12 من مسابقة الدورى العام، للوقوف على نقاط القوة والضعف فى صفوفه.

 

الإسماعيلى عن مواجهة المقاولون: ظروفنا متشابهة.. واستبعاد حازم طبيعى

أكد أحمد قناوى مدرب عام الإسماعيلى أن مباراة فريقه أمام المقاولون غدا، ضمن منافسات الأسبوع الـ12 بمسابقة الدورى العام فاصلة فى مشوار فريقه بالدورى، مشيرا إلى أن الدراويش بحاجة للفوز والخروج بالثلاث نقاط لتصحيح مساره بالمسابقة.

 

الإسماعيلى يقرر التصعيد ضد الشباب السعودى بسبب أنطوى

قرر مسئولو نادى الإسماعيلى التصعيد ضد نادى الشباب السعودى بسبب تأخره فير سداد القسط الأخير من صفقة شراء الغانى جون أنطوى منذ موسمين والبالغ قيمته 550 ألف دولار أمريكى.


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