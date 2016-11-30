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ميدو جابر: البدرى أشاد بمستواى أمام الشرقية.. وحققنا المطلوب

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ميدو جابر: البدرى أشاد بمستواى أمام الشرقية.. وحققنا المطلوب ميدو جابر: البدرى أشاد بمستواى أمام الشرقية.. وحققنا المطلوب

>كتب أحمد طارق

أعرب ميدو جابر، صانع ألعاب الأهلى، عن سعادته بالفوز على فريق الشرقية بنتيجة 3/0، فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم الأربعاء، على استاد السلام، فى إطار منافسات الجولة 12 من عمر مسابقة الدورى العام.

أوضح ميدو جابر، خلال تصريحاته لقناة "On sport" أنه راضً عن الأداء الذى ظهر به أمام الشرقية، مشيراً إلى أن حسام البدرى المدير الفنى للفريق، أشاد به عقب إنتهاء اللقاء، قائلاً: "الحمد للله راضى إلى حداً ما عن أدائى، والبدرى أشاد بى، ونفذنا التكتيك الذى وضعه البدرى للمباراة، ونجحنا فى الحصول على غرضنا من اللقاء".


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