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أخبار الدورى المصرى اليوم الأربعاء 30 / 11 / 2016

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أخبار الدورى المصرى اليوم الأربعاء 30 / 11 / 2016 أخبار الدورى المصرى اليوم الأربعاء 30 / 11 / 2016

>كتب محمد محمود

أقيمت اليوم الأربعاء 30 / 11 / 2016 ثلاث مباريات ضمن الجولة الثانية عشرة من عمر الدورى المصرى بين كل من المصرى والداخلية، وأسوان وإنبى، والأهلى والشرقية.

المصرى يفوز على الداخلية 4/2

واصل فريق المصرى سلسلة انتصاراته محققا الفوز على الداخلية 2/4 فى المباراة التى جرت بينهما باستاد الجيش ببرج العرب ضمن فاعليات الأسبوع الثانى عشر للدورى ليرتفع رصيد الفائز إلى 22 نقطة فى المركز الخامس بجدول المسابقة، بينما تجمد رصيد الفريق الشرطى عند 9 نقاط فى المركز الثالث عشر.

اسوان يتعادل مع انبى 1 / 1

نجح فريق أسوان في التعادل مع نظيره إنبي بهدف لكل منهما، في المباراة التي جمعتهما على استاد أسوان ضمن منافسات الجولة الـ 12 من بطولة الدوري.

تقدم لإنبي ايمانيول ايجابتور في الدقيقة 58 ، بينما تعادل معاذ الحناوي لأسوان في الدقيقة 84 من ركلة جزاء.

 

الأهلى يفوز على الشرقية بثلاثية نظيفة

واصل فريق الأهلي انتصاراته المحلية بعد الفوز على الشرقية بثلاثية نظيفة خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الأربعاء، باستاد السلام في الجولة الـ12 للدوري.

 

سجل "ثلاثية" الأهلي وليد سليمان في الدقيقة العاشرة وأحمد فتحي في الدقيقة 68 ومؤمن زكريا في الدقيقة 86 ، وتُعد هذه هي المباراة الثالثة على التوالي التى يفوز فيها الأهلي بثلاثية نظيفة بعدما سبق، وفعلها أمام النصر للتعدين وطلائع الجيش.

 

وبذلك رفع الأهلي رصيده إلى 32 نقطة ويتربّع على عرش القمة بفارق 4 نقاط عن المقاصة صاحب المركز الثاني ، فيما يقبع الشرقية في المركز السادس عشر برصيد 7 نقاط.


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