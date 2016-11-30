كتب محمد محمود

نستعرض أهم ما ورد من أخبار الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 30 / 11 / 2016، والذى جاء فى مقدمته: كوبر يرفض مواجهة منتخب نيجيريا للمحليين وديا، ووزير الرياضة يفاوض الداخلية لإقامة مباريات الزمالك باستاد القاهرة .

تلقى اتحاد الكرة عرضا من نظيره النيجيرى لإقامة مباراة ودية بين المنتخب المصرى والنيجيرى "للمحليين" يوم 7 يناير المقبل، ورحب منتخب النسور الخضراء بالحضور للقاهرة لإقامة المباراة.

أجرى المهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة اتصالات مكثفة مع الجهات الأمنية للحصول على الموافقة الأمنية لإقامة مباراة الزمالك والداخلية على استاد القاهرة الدولى، والمقرر إقامتها يوم السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر لبطولة الدورى الممتاز .

واصل فريق الأهلي انتصاراته المحلية بعد الفوز على الشرقية بثلاثية نظيفة خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الأربعاء، باستاد السلام في الجولة الـ12 للدوري.

سجل "ثلاثية" الأهلي وليد سليمان في الدقيقة العاشرة وأحمد فتحي في الدقيقة 68 ومؤمن زكريا في الدقيقة 86 ، وتُعد هذه هي المباراة الثالثة على التوالي التى يفوز فيها الأهلي بثلاثية نظيفة بعدما سبق، وفعلها أمام الإنتاج الحربي وطلائع الجيش.

أكد محمد حلمي المدير الفني للزمالك أن هناك العديد من الفوارق بين ولايته الأولى والثانية فى قيادة الأبيض، مؤكدا أن الوضع الحالي أفضل بوجود مجموعة كبيرة من اللاعبين المميزين.

أبدى مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، تعجبه من تصريحات أحمد حسام "ميدو" المدير الفنى لوادى دجلة عقب مباراة الفريقين بالأمس والتى انتهت بالتعادل الإيجابى 1/1.

أعرب ماجد سامى، مالك نادى وادى دجلة عن عدم رضاه من العقوبة التى أقرتها لجنة المسابقات بإيقاف أحمد حسام ميدو المدير الفنى 4 مباريات وغرامة 10 آلاف جنيه، لما بدر منه فى مباراته أمام الزمالك، التى انتهت بالتعادل الإيجابى 1 / 1 ضمن مباريات الجولة الـ12 للدورى.

قامت المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات "النادو" بسحب عينات لفحص المنشطات فى بطولات الجمهورية لكل من اتحادى الملاكمة والسباحة خلال الشهر الجارى، حيث بلغ عدد العينات إلى 55 عينة من 40 لاعبا ولاعبة من الملاكمة و15 عينة من السباحة.

وافق مسئولو استاد القاهرة على استضافة البطولة العربية للأندية للكرة الطائرة سيدات المحدد لها الفترة من 3 وحتى 11 ديسمبر الجارى بالقاهرة .

جاء إقامة هذه البطولة فى الاستاد بعد رفض الأمن إقامتها فى نادى الصيد بالسادس من أكتوبر الذى انسحب من البطولة .

استقبل ثروت سويلم المدير التنفيذى لاتحاد الكرة قبل قليل مسئولى شركة ميديا أر لخدمات الأمن وقام محمد الطنطاوى مسئول شركة الأمن بعرض تصور أعدته الشركة لتأمين عودة الجماهير للمدرجات مع انطلاق مباريات الدور الثانى للدورى الممتاز .

كشف مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك للجهاز الفنى، أنه سيوقع عقوبات مغلظة على محمود جنش حارس الفريق بعد مغادرة المعسكر قبل مباراة وادى دجلة، التى أقيمت مساء الثلاثاء، فى الجولة الـ12 بالدورى والتى انتهت بالتعادل الإيجابى بهدف لمثله.