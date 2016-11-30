الأرصاد: ذروة الطقس السيئ غدا وأمطار تصل لحد السيول على معظم الأنحاء

قال الدكتور أحمد عبد العال رئيس مجلس إدارة هيئة الأرصاد الجوية، إن موجة الطقس السيئ ستبلغ ذروتها غدا الخميس وتستمر حتى الجمعة، حيث تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على معظم أنحاء الجمهورية تؤدى لسقوط الأمطار على بغزارة على معظم أنحاء الجمهورية .

وأضاف عبدالعال، فى تصريحات ، أن الأمطار قد تصل فى بعض المناطق بسيناء إلى حد السيول، مشيرا إلى أنه سيصاحب ذلك انخفاضا ملحوظا فى درجات الحرارة والشعور ببرودة الطقس، حيث ستبلغ درجة الحرارة العظمى بالقاهرة 16 درجة فقط، مؤكدا أن سوء الأحوال الجوية سيؤدى إلى اضطراب فى حركة الملاحة البحرية على البحرين المتوسط والأحمر.

كما أكد “عبد العال”، أن الهيئة قامت بإبلاغ مجلس الوزراء وكافة الوزارات المعنية بالتوقعات الأخيرة لسوء الأحوال الجوية، كما أبلغت كافة المحافظات أيضا لاتخاذ التدابير اللازمة للحد من الآثار السلبية الناجمة عن سقوط الأمطار الغزيرة فيها خاصة محافظات السواحل الشمالية وشمال سيناء محافظتى.

وناشد “عبدالعال”، المواطنين بتوخى الحذر وارتداء الملابس الثقيلة وعلى قائدى السيارات الالتزام بالسرعة المطلوبة والمناسبة على الطرق السريعة.