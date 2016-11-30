"تعليم دمياط" تبرئ الطالبتين من واقعة خلع بنطلون تلميذ

دمياط معتز الشربينى

أصدرت مديرية التربية والتعليم بدمياط، البيان الثانى بشأن الواقعة المثارة بمدرسة دمياط الرسمية الجديدة للغات بدمياط، مساء اليوم الأربعاء، لتنفى الواقعة، وتبرأ الطالبتين محل الشكوى من محاولة قيامهما بخلع بنطلون طالب.

وتضمن البيان، أن ولى أمر الطالب، تقدم بمذكرة يتضرر فيها من سوء إدارة مدير المدرسة، وإهانة نجله أمام التلاميذ، وأحيلت الشكوى إلى الشئون القانونية التى باشرت تحقيقاتها، وأسفرت عن وقوع التلميذ على الأرض أثناء الفسحة جراء لعبه مع بعض زملائه، ومزاحه معهم، مما أسفر عن ظهور أجزاء من ملابسه الداخلية عند سقوطه على الأرض، الأمر الذى نتج عنه ضحك بعض الطالبات اللاتى تصادف وجودهن فى محيط الواقعة أثناء الفسحة، و قرر عطا خليفة وكيل الوزارة إحالة التحقيق كاملاً إلى هيئة النيابة الإدارية، وتم إرسال الملف كاملاً برقم صادر 611 فى 30/11/2016.

يأتى ذلك فى الوقت الذى أصدرت فيه مديرية التربية والتعليم بيانا، أمس الثلاثاء، تبرأ فيه الطالبتين من واقعة تحريضهن على خلع بنطلوب الطالب المذكور بعد الرهان بالحكم على الخاسرة فى لعبة الكوتشينة داخل المدرسة.