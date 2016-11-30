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عبد الرحيم على: مشروع جاسم سلطان للنهضة أحد وسائل قطر لتجنيد الشباب

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عبد الرحيم على: مشروع جاسم سلطان للنهضة أحد وسائل قطر لتجنيد الشباب عبد الرحيم على: مشروع جاسم سلطان للنهضة أحد وسائل قطر لتجنيد الشباب

>كتب أحمد عبد الرحمن

قال الدكتور عبد الرحيم على عضو مجلس النواب، إن أكاديمية التغيير ومشروع النهضة الخاص بجاسم سلطان، كانت أدوات قطر مع الأموال المتدفقة، فى تجنيد الشباب، مضيفاً أنهم أعلنوا عن طلب بحث عن موضوعات مثل "ماذا يقول الشباب العربى على المقاهى، أو صيحات التغيير"، يقوم بها الشباب، ويتم منح الجائزة لشخص يجذبوه ليكون عميلاً للمخابرات الأمريكية.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "على هوى "، على فضائية "النهار one"، مع الكاتب الصحفى خالد صلاح رئيس مجلس إدارة وتحرير "اليوم السابع"، أنه سيتم جذب الشباب بأموال، وجزء منها أن يقوم تدريبهم على فكرة "التغيير المدنى" ويتم ذلك فى صربيا، من الاحتجاجات والهروب من الشرطة وتكوين تجمعات، موضحاً أن عبد الرحمن منصور أدمن صفحة كلنا خالد سعيد، خريج أكاديمية التغيير، والصفحة بإيحاء وفكرة الأكاديمية.

وأوضح أن هناك جهات إعلامية أرسلت مراسلين بقصد المشاركة الإيجابية فى 25 يناير بدعوى تغطية الأحداث، فهناك إحدى المراسلات الكبيرة عملت فى ذلك، ولها مكالمات مع مصطفى النجار ووائل غنيم وخيرت الشاطر، وترتب للأحداث، وترتب مع جهات رسمية فى الدولة، لافتاً إلى أنها تنقل كلام الجهات الرسمية إلى جهات أخرى بمكتب الإرشاد، فهى تعمل فى وكالة كبيرة تدعى الحيادية.

وذكرعلى  أن بعض الإعلاميين  "عاملين ثوار حالياً" كانوا يحصلون على ملفات ويسلموها للإخوان، وهناك مكالمة لأحد الإعلاميين مع عصام العريان، ويقول له :"ملفك بالكامل معايا".

 

 


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