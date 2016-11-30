بالفيديو : "تحذير" موجة من "الطقس السيئ" تبلغ ذروتها "غداً" وأمطار تصل لدرجة "السيول" على معظم أنحاء الجمهورية .

سمر العشري

صرحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية ممثله فى السيد الدكتور احمد عبد العال حيث افاد سيادته بان موجة الطقس البارد التي تشهدها البلاد خلال الفترة الحالية سوف تبلغ ذروتها بدءاً من غداً الخميس على تبدأ في الانكسار بدءاً من يوم الجمعة القادم وذلك على كافة مناطق البلاد والتي يتوقع ان تتكاثر فيها السحب والامطار الغزيرة .

كما اشار الدكتور احمد عبد العال الىان منه المتوقع ان تتساقط الامطار بغزارة خاصة على مناطق عدة بشبه جزيرة سيناء والتى من الممكن ان تصل الى حد السيول كما سيصاحبها انخفاض كبير في درجات الحرارة والتي يتوقع لها في القاهرة غداء ستة عشر درجة بالإضافة الى اضراب الملاحة فى البحر الأحمر والبحر المتوسط .

واختتم رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للأرصاد حديثه مشيراً الى ان الهيئة قامت بإبلاغ الجهات المختصة بالدولة عن التوقعات الجوية خلال تلك الفترة وذلك من اجل اتخاذ التدابير اللازمة لتجنب حدوث خسائر مادية اواو خسائر فى الارواح وذلك خاصة فى المحافظات الساحلية ومحافظات سيناء .

شبكةعيونالإخبارية

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