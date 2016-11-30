"نواب البرلمان" يرفضون "التنازل" عن "البطاقات التموينية" ...

سمر العشري

في تساؤل تم توجهيه الى نواب البرلمان المصري حول امتلاكهم لبطاقات الدعم التموينية فكانت اجابة النواب بانهم يمتلكون تلك البطاقات ويحرصون على الاستفادة من الدعم المقدم على السلع التموينية واشار البعض نتهم الى انهم فقراء ويستحقون لذلك الدعم كما انهم لن يتنازلوا عن تلك البطاقات .

هذا وقد اشار السيد النائب طلعت خليل الى انه مواطناً بسيط ويسكن فى شقة بالإيجار ويمتلك بطاقة تموينية ووضح بانه لن يقوم بالتنازل عنها لان ما يتقاضاه حاليا يجعله فقيراً ،وتابع خليل مشيراً الى وجود عدداً كبيراً من النواب فى مثل حالته ولا يجب سحب بطاقات الدعم منهم ووضح الى وجوب سحب تلك البطاقات من اصحاب الدخل المرتفع ورجال الاعمال لانهم ليسوا في حاجة اليها .

حيث قال على حد لفظه "أنا من أول الناس الذين يستحقون الدعم فى مصر رغم أننى نائبا فى البرلمان واحنا نواب شعب مجناش بفلوسنا" .

يجدر بالذكر ان الجهات المختصة بالدولة تعمل حالياً على وضع منظومة جديدة للدعم التمويني وسيتم من خلالها ذف بعض الفئات من الشعب الغير مستحقة للدعم .

شبكةعيونالإخبارية

إعلان - Adsإعلان - Ads