أخبار عاجلة

بالفيديو.. حسن شحاتة ينتقد لاعبي بتروجيت: «بيتدلعوا» -
شوط أول.. السولية يتقدم للأهلي بهدف في شباك الاتحاد السكندري -
47 عضوًا يرفضون إيقاف فاعليات دورة التحكيم الدولي للجمباز الإيقاعي -
دقيقة حداد على أرواح ضحايا كنيستي "مارجرجس والمرقسية" بختام المسابقة العالمية للقرآن -
رئيس الوزراء يبحث مع سفير إندونيسيا تعزيز التعاون في مختلف المجالات -
درية شرف الدين عن تشكيل الهيئات الإعلامية: "فاتحة خير" -
رئيس "تشريعية النواب": محاكم أمن الدولة تفصل في قضايا الطوارئ -
استشهاد رئيس مباحث بطلق ناري من سلاحه بأسيوط -
كتل خرسانية «كيف تحولت المهندسين إلى كتل خرسانية» -
هل تنهي «التجربة الإيطالية» معضلة المرور في مصر؟ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر

"نواب البرلمان" يرفضون "التنازل" عن "البطاقات التموينية" ...

  • مصر
  • 41
Google+ Print
"نواب البرلمان" يرفضون "التنازل" عن "البطاقات التموينية" ... "نواب البرلمان" يرفضون "التنازل" عن "البطاقات التموينية" ...

في تساؤل تم توجهيه الى نواب البرلمان المصري حول امتلاكهم لبطاقات الدعم التموينية  فكانت اجابة النواب بانهم يمتلكون تلك البطاقات ويحرصون على الاستفادة من الدعم المقدم على السلع التموينية واشار البعض نتهم الى انهم فقراء ويستحقون لذلك الدعم كما انهم لن يتنازلوا عن تلك البطاقات .

هذا وقد اشار السيد النائب طلعت خليل الى انه مواطناً بسيط ويسكن فى شقة بالإيجار ويمتلك بطاقة تموينية  ووضح بانه لن يقوم بالتنازل عنها لان ما يتقاضاه  حاليا يجعله فقيراً ،وتابع خليل مشيراً الى وجود عدداً كبيراً من النواب فى مثل حالته  ولا يجب سحب بطاقات الدعم منهم  ووضح الى وجوب سحب تلك البطاقات من اصحاب الدخل المرتفع ورجال الاعمال لانهم ليسوا في حاجة اليها .

حيث قال على حد لفظه  "أنا من أول الناس الذين يستحقون الدعم فى رغم أننى نائبا فى البرلمان واحنا نواب شعب مجناش بفلوسنا" .

يجدر بالذكر ان الجهات المختصة بالدولة تعمل حالياً على وضع منظومة جديدة للدعم التمويني وسيتم من خلالها ذف بعض الفئات من الشعب الغير مستحقة للدعم .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب

رئيس قسم الأخبار

مواضيع متعلقة
هل تنهي «التجربة الإيطالية» معضلة المرور في مصر؟

هل تنهي «التجربة الإيطالية» معضلة المرور في مصر؟

وزير الأوقاف يعلن فوز مصر بالمسابقة العالمية للقرآن الكريم

وزير الأوقاف يعلن فوز مصر بالمسابقة العالمية للقرآن الكريم

ستاد مصر: ملخص الشوط الأول لمباراة الاتحاد والاهلى

ستاد مصر: ملخص الشوط الأول لمباراة الاتحاد والاهلى

عكاشة: "تيران وصنافير مصريتان منذ فجر التاريخ"

عكاشة: "تيران وصنافير مصريتان منذ فجر التاريخ"