الأمن التونسي يمنع مظاهرة مناهضة لمؤتمرها الدولي للاستثمار

منعت قوات الأمن التونسية مساء اليوم الأربعاء مظاهرة مناهضة للمؤتمر الدولي لدعم الاقتصاد والاستثمار في تونس 2020 نظمها ناشطون وكانت باتجاه قاعة المؤتمرات الرئيسية في العاصمة تونس رافعين شعارات “مانيش مسامح”.

وأغلقت قوات الأمن التونسية المنافذ أمام عشرات من المتظاهرين، اعتبروا هذا المؤتمر بمثابة “تسليم البلاد إلى القوى الدولية” و”بيعها لرأس المال الأجنبي”، حسب الشعارات التي رفعها المشاركون في المسيرة.

واعتبر حسين القرفي، الناشط في حملة “مانيش مسامح”، أن هذا المنع “مناهض لحرية التعبير”، ويمثل، جزءا من سياسات القمع، مشيرا إلى أن “المؤتمر الدولي للاستثمار، يعد فرصة لتبييض الفاسدين، وخيانة للثورة”.

أ ش أ