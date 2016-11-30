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ضبط عاطل قبل ترويجه 4 طرب حشيش بقنا

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ضبط عاطل قبل ترويجه 4 طرب حشيش بقنا ضبط عاطل قبل ترويجه 4 طرب حشيش بقنا

>قنا - هند المغربي

تمكنت قوة أمنية من الإدارة العامة لمكافحة المخدرات برئاسة اللواء أحمد عمر مساعد الوزير مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بإشراف اللواء سعيد رمضان مساعد الوجه القبلى، اليوم الأربعاء، من ضبط عاطل بحوزته كمية من الحشيش قبل ترويجها على عملائه بمركز قنا.

 

 وردت معلومات إلى ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات لمنطقة جنوب الصعيد برئاسة المقدم مروان عيسوى رئيس منطقة جنوب الصعيد تفيد قيام أحمد م ف 33 عاطل، وحاصل على بكالوريوس سياحة، بجلب كمية من المواد المخدرة للاتجار فيها، وبعد تقنين الإجراءات تمكنت قوة أمنية برئاسة المقدم محمد الضبع وكيل المنطقة والرائد وسام حسين والنقيب إسلام عبدالرؤوف مفتشى المنطقة  من ضبط المتهم داخل مسكنه محرزا أربعة طرب حشيش ومبلغ مالى بقصد الاتجار، تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لتتولى التحقيقات برئاسة المستشار أبو الفتوح بدرى مدير النيابة.

 

 


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