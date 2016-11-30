منسق بيت العائلة: نواجه عبثية الفتوى.. وحوار «الأزهر» جزء من تجديد الخطاب الديني

قال مقرر لجنة حوار الأزهر ومنسق عام بيت العائلة المصري الدكتور، ربيع الغفير، إن الحوار مع الشباب جزءٌ أصيلٌ من تجديد الخطاب الديني، مضيفًا أن المبادرة التي أطلقها الأزهر الشريف تهدف إلى سماع الشباب.

وأضاف الغفير، خلال لقائه ببرنامج “ساعة من مصر”، المذاع على شاشة “الغد” الإخبارية، مع الإعلامي أحمد بصيلة، أن الحوار المجتمعي الحالي جاءَ تنفيذاً لتوصيات مؤتمر الشباب، الذي تم عقده في مدينة شرم الشيخ خلال الفترة الماضية.

وأوضح الغفير أن أزمة المجتمع المصري تتمثل في الوعي المغلوط غير الصحيح، والانفصام بين ما نقول وما يتم فعله على أرض الواقع.

وأكد الغفير: “نحن نواجه عبثية الفتوي، ونُعظم الوعي لدي الشباب وقيم المواطنة، لذلك مؤسسة الأزهر قررت تنقية مناهجها بنسبة 100%، وتدريس مادة جديدة تحت مسمى الثقافة الإسلامية”.