نشرة ONA| حقيقة عودة بثينة كامل لماسبيرو.. مشاهير في موسم «البلاتوه» الثالث.. برتوكول تعاون بين “صوت القاهرة” و”دار المعارف”

إعداد- إنجي لطفي

تقدم وكالة «ONA» للأنباء نشرتها الإخبارية الخاصة بوسائل الإعلام، وبرامج «التوك شو»، وغيرها التي تعرض على الشاشة المصرية.

كرمت دكتور نائلة عمارة رئيس قسم الإعلام، بجامعة حلوان، أحمد أمين مقدم برنامج “البلاتوه” على شاشة النهار One، خلال ندوة نظمها القسم صباح اليوم، وبحضور طلاب وأساتذة القسم، أدار الندوة الكاتب الصحفي محمد فتحي..للمزيد

وقع محمد العمري، رئيس شركة صوت القاهرة للصوتيات والمرئيات، برتوكول تعاون بين الشركة مع مؤسسة دار المعارف..للمزيد

يحاور الإعلامي حمدى رزق، الإعلامى والمحاور الكبير مفيد فوزى، و روشةه خاصة جدًا عن قواعد عشق الحياة الأربعون، فى حلقة خاصة من برنامج ” نظرة ” على شاشة صدى البلد، ويعرض كيف نهزم الاكتئاب ونقهر الحزن ونكسر طوق النار؟..للمزيد

قال الإعلامي خالد مهني رئيس قطاع الأخبار، إن الإعلامية بثينة كامل، أبلغت هناء السمري مدير عام المذيعين بقطاع الأخبار، برغبتها في العودة إلى شاشة القطاع مرة أخرى..للمزيد

قالت الفنانة رانيا فريد شوقي في حوارها ببرنامج “الستات مايعرفوش يكدبوا”، والذي تقدمه الإعلامية مفيدة شيحة، ومنى عبد الغني، على شاشة سي بي سي، إن مصر تعاني من مرض السكر والسمنة وإنه شعب “أكول” بطبعه ويجب أن يبدأ بالخوف على صحته أكثر..للمزيد