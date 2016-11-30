أخبار عاجلة

بالفيديو.. حسن شحاتة ينتقد لاعبي بتروجيت: «بيتدلعوا» -
شوط أول.. السولية يتقدم للأهلي بهدف في شباك الاتحاد السكندري -
47 عضوًا يرفضون إيقاف فاعليات دورة التحكيم الدولي للجمباز الإيقاعي -
دقيقة حداد على أرواح ضحايا كنيستي "مارجرجس والمرقسية" بختام المسابقة العالمية للقرآن -
رئيس الوزراء يبحث مع سفير إندونيسيا تعزيز التعاون في مختلف المجالات -
درية شرف الدين عن تشكيل الهيئات الإعلامية: "فاتحة خير" -
رئيس "تشريعية النواب": محاكم أمن الدولة تفصل في قضايا الطوارئ -
استشهاد رئيس مباحث بطلق ناري من سلاحه بأسيوط -
كتل خرسانية «كيف تحولت المهندسين إلى كتل خرسانية» -
هل تنهي «التجربة الإيطالية» معضلة المرور في مصر؟ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

نشرة ONA| حقيقة عودة بثينة كامل لماسبيرو.. مشاهير في موسم «البلاتوه» الثالث.. برتوكول تعاون بين “صوت القاهرة” و”دار المعارف”

Google+ Print

نشرة أونا

إعداد- إنجي لطفي

تقدم وكالة «ONA» للأنباء نشرتها الخاصة بوسائل الإعلام، وبرامج «التوك شو»، وغيرها التي تعرض على الشاشة المصرية.

كرمت دكتور نائلة عمارة رئيس قسم الإعلام، بجامعة حلوان، أحمد أمين مقدم برنامج “البلاتوه” على شاشة النهار One، خلال ندوة نظمها القسم صباح اليوم، وبحضور طلاب وأساتذة القسم، أدار الندوة الكاتب الصحفي محمد فتحي..للمزيد

أحمد أمين

أحمد أمين

وقع محمد العمري، رئيس شركة صوت القاهرة للصوتيات والمرئيات، برتوكول تعاون بين الشركة مع مؤسسة دار المعارف..للمزيد

صوت القاهرة للصوتيات والمرئيات

صوت القاهرة للصوتيات والمرئيات

يحاور الإعلامي حمدى رزق، الإعلامى والمحاور الكبير مفيد فوزى، و روشةه خاصة جدًا عن قواعد عشق الحياة الأربعون، فى حلقة خاصة من برنامج ” نظرة ” على شاشة صدى البلد، ويعرض كيف نهزم الاكتئاب ونقهر الحزن ونكسر طوق النار؟..للمزيد

الإعلامى مفيد فوزى

الإعلامى مفيد فوزى

قال الإعلامي خالد مهني رئيس قطاع الأخبار، إن الإعلامية بثينة كامل، أبلغت هناء السمري مدير عام المذيعين بقطاع الأخبار، برغبتها في العودة إلى شاشة القطاع مرة أخرى..للمزيد

الإعلامية بثينة كامل

الإعلامية بثينة كامل

قالت الفنانة رانيا فريد شوقي في حوارها ببرنامج “الستات مايعرفوش يكدبوا”، والذي تقدمه الإعلامية مفيدة شيحة، ومنى عبد الغني، على شاشة سي بي سي، إن تعاني من مرض السكر والسمنة وإنه شعب “أكول” بطبعه ويجب أن يبدأ بالخوف على صحته أكثر..للمزيد

رانيا فريق شوقى

رانيا فريق شوقى

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
هل تنهي «التجربة الإيطالية» معضلة المرور في مصر؟

هل تنهي «التجربة الإيطالية» معضلة المرور في مصر؟

وزير الأوقاف يعلن فوز مصر بالمسابقة العالمية للقرآن الكريم

وزير الأوقاف يعلن فوز مصر بالمسابقة العالمية للقرآن الكريم

ستاد مصر: ملخص الشوط الأول لمباراة الاتحاد والاهلى

ستاد مصر: ملخص الشوط الأول لمباراة الاتحاد والاهلى

عكاشة: "تيران وصنافير مصريتان منذ فجر التاريخ"

عكاشة: "تيران وصنافير مصريتان منذ فجر التاريخ"