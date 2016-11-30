بالصور : رسائل "المصريين" ضد "قطر" فى هاشتاج "يتصدر" تويتر وتداول "قصة" منحة "أحذية أرسلها عبد الناصر للدوحة" فى الستينيات ...

سمر العشري

استمر هجوم الشعب المصرى على النظام القطرى الحاكم وقناة الجزيرة التى تثبث سمومها وحقدها ضد الجيش المصرى، من خلال هاشتاج "جيش الموز وتميم الأراجوز"، الذى تصدر قمة الهاشتاجات المستخدمة على تويتر مصر .

وأكد المشاركون عبر الهاشتاج أن المحاولات الخبيثة التى تحاول من خلالها قناة الجزيرة، هز ثقة الشعب المصرى، فى جيشه الوطنى، لن تُفلح أبداً، معبرين عن ذلك بقولهم: "مصر مش دولة فيها جيش مصر شعب كله جيش" .

وكتب حساب باسم "فلاح كفر الهناودة" قصيدة هجاء فى قطر، وشارك بها عبر الهاشتاج قال فيها "الاسم خطر والعاصمة الدوخة، على الخريطة ما تبان وحاكمها موزة عويل، ولسان طويل، حضارتها غاز، وبيتهم إزاز.. وعجبى" .

وحكى أحمد فاروق قصة تظهر مدى التخلف الذى كانت عليه دولة قطر وقت أن كانت تنتظر المنح والمساعدات من مصر فى ستينيات القرن الماضى، قائلاً: "أرسل جمال عبد الناصر شحنة أحذية كمنحة من مصر لقطر، وأمر بربط فردتى كل حذاء، حتى لا يلبسوا اليمين فى الشمال والعكس، ولا تختلط المقاسات، فأرسلوا بعد شهر رسالة لمصر طالبوا فيها بتوسيع الرباط بين فردتى الحذاء عشان يوسع الخطوة، لأنهم لبسوهم مربوطين فى بعض" .

وعبرت رشا ممدوح عن الخطر الذى تشكله دولة قطر على الأمة العربية، بقولها: "قطر سرطان يأكل فى الجسد العربى يجب استئصاله" .

فيما شارك مستخدمو الهاشتاج صوراً تظهر مدى الذل الذى يظهر عليه جنود الجيش القطرى، فى خدمة ضباط وجنود القاعدة الأمريكية بدولة قطر، وعبر أحد المشاركين عن ذلك بقوله: "القطرى فى بلده خدام للأمريكان وفى جيشه عبد عند الأمريكان فسح البيه يا خرونج" .

أما إسراء سعد فقد علقت قائلة: "عايزين إيه من دولة مفيش حد فى الكون إلا ومسح بكرامتهم الأرض ده لو كان عندهم كرامة يعنى" .

شبكةعيونالإخبارية

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