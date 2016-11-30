أحمد أمين «دجال» في «البلاتوه» على «النهار وان»

تواصل فضائية «النهار وان» عرض حلقات الموسم الثاني من برنامج «البلاتوه» للفنان الكوميدي أحمد أمين، حيث يتناول الأخير في حلقة الجمعة 2 ديسمبر موضوع “الهدايا”، وخوض السيدات لمحاولات من أجل حصولهن على هدايا من أزواجهن، بطريقة كوميدية ساخرة.

يلعب «أمين»، في أحد الاسكتشات دور “الدجال” الذي تلجأ إليه السيدات من أجل حل مشاكلهن، حيث لم يحصلن على هدايا من أزواجهن، في حين أن “أمين” يفشل في إهداء “عفريته” هدية، وذلك بطريقة ساخرة.

يجسد الفنان أحمد أمين، في اسكتش آخر، دور أحد الموظفين الجُدد، الذي يتفاجئ من وقت لآخر، بأن زملائه يطلبون منه مبلغ مالي من أجل شراء هدايا لإحدى الزميلات، مثل موظفة حامل، أو أخرى رزقها الله بمولود، في إطار كوميدي، وذلك بجانب عدد من الاسكتشات المختلفة، كما أن تلك الحلقة لم تتضمن على أغنية ساخرة.

برنامج “البلاتوه”، للفنان الكوميدي أحمد أمين، يُعرض عبر فضائية “النهار وان”، يوم الجمعة من كل أسبوع، الساعة العاشرة مساءً، وهو من إخراج علاء إسماعيل، ومدير التصوير وائل يوسف، وإنتاج شركة سينيجرام، حيث يرصد أبرز الموضوعات الاجتماعية، التي تشغل بال البعض، ويلقي عليها الضوء بطريقته الساخرة، وذلك من خلال عدة اسكتشات مختلفة.