السعودية ترحل 35 مصريا لمخالفتهم شروط الإقامة والعمل

مراسل «ONA»

وصل مطار القاهرة الدولي اليوم الأربعاء، 35 مرحلًا مصريًا من العاملين في السعودية، لمخالفتهم شروط الإقامة والعمل.

صرحت مصادر أمنية بالمطار، أن المرحلين وصلوا من جدة على الطائرة السعودية، وتم تشكيل فريق أمنى للتأكد من سلامة موقفهم الأمنى والقانونى، وأقر المرحلون فور مناقشتهم بأن السلطات السعودية قامت بترحيلهم نظرًا لمخالفتهم شروط العمل والإقامة بالمملكة.

أمر اللواء فهمى مجاهد مدير أمن المطار، بسرعة إنهاء إجراءات وصولهم، حيث تبين أن 5 منهم مطلوبين لتنفيذ أحكام قضائية، وتم ترحيلهم للأقسام التابعين لها.