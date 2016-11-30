عثمان حكما للمقاولون والإسماعيلى وحميدة للإنتاج والتعدين

>كتب- عادل عقل
اختارت لجنة الحكام قضاة الملاعب لمباريات غدا الخميس فى ختام الجولة الـ12 من عمر الدورى الممتاز فى نسخته الـ58 وجاءت الاختيارات كالتالى:
طنطا × طلائع الجيش شريف رشوان حكما للساحة والثنائى حمدي غزال ومصطفى عبد العظيم مساعدان وعصام هنداوي حكماً رابعاً.
>الانتاج الحربي × النصر للتعدين بدوي حميدة حكما للساحة يعاونة صالح محمد وتامر سمير مساعدان ومحمد شرف حكماً رابعاً.
>المقاولون × الاسماعيلي سمير عثمان حكما للساحة وكل من ابراهيم عبد الوهاب وحازم أبوالوفا مساعدين واحمد العزاوي حكماً رابعاً.
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