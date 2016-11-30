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عثمان حكما للمقاولون والإسماعيلى وحميدة للإنتاج والتعدين

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عثمان حكما للمقاولون والإسماعيلى وحميدة للإنتاج والتعدين عثمان حكما للمقاولون والإسماعيلى وحميدة للإنتاج والتعدين

>كتب- عادل عقل

اختارت لجنة الحكام قضاة الملاعب لمباريات غدا الخميس فى ختام الجولة الـ12 من عمر الدورى الممتاز فى نسخته الـ58 وجاءت الاختيارات كالتالى:

طنطا × طلائع الجيش  شريف رشوان حكما للساحة  والثنائى حمدي غزال ومصطفى عبد العظيم مساعدان وعصام هنداوي حكماً رابعاً.


>الانتاج الحربي × النصر للتعدين  بدوي حميدة  حكما للساحة يعاونة صالح محمد وتامر سمير مساعدان ومحمد شرف حكماً رابعاً.


>المقاولون × الاسماعيلي  سمير عثمان  حكما للساحة وكل من ابراهيم عبد الوهاب وحازم أبوالوفا  مساعدين  واحمد العزاوي حكماً رابعاً.

 

 


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