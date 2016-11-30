"تعليم دمياط": إستدعينا المدرس الذى اعتدى على طالب وشقيقه ولم يحضر

دمياط - عبده عبد البارى

قال عطا خليفة وكيل وزارة التربية والتعليمة بمحافظة دمياط فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أنه تمت إحالة مدرس التربية الرياضية بمدرسة حامد عيسى الثانوية بقرية البصارطة التابعة للإدارة التعليمية بدمياط للتحقيق من قبل إدارة الشئون القانونية بالمديرية . وأوضح خليفة أن إدارة الشئون القانونية إستدعت المدرس اليوم للحضور للتحقيق ولكنه تغيب عن الحضوراليوم مؤكدا أنه سيتم إستدعائه غدا الخميس للادلاء بأقواله فى الاتهامات المنسوبة اليه بالاعتداء بالضرب على طالب بالصف الثانى وشقيقه.

> وأكد خليفة انه إدارة الشئون القانونية إستدعت الطالب وشقيقه للحضور للغدلادلاء بأقوالهم فى التحقيق الا أنهم لم يحضرا، مشددا أن الاجراءات القانونية سيتم تطبيقها على المدرس والطالب ولن يتم التهاون وخاصة بعد أن تقدم الطرفان ببلاغات ضد بعضهما البعض بمركز شرطة دمياط.



> وكانت قرية البصارطة مركز دمياط قد شهدت اليوم الاربعاء واقعة مؤسفة عندما إعتدى اقارب طالب بالصف الثانى الثانوى بمدرسة حامد عيسى الثانوية بقرية البصارطة بالضرب المبرح على مدرس التربية الرياضية اثناء عمله بورشته حيث انه متغيب اليوم عن المدرسة.

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وتبين أن مدرس التربية ويدعى " ش" قام بضرب " زياد السبع" طالب بالصف الثانى الثانوي بالمدرسة والذى قام بالاتصال بشقيقه " السيد" والذى حضر مسرعا للمدرسة وقام بالتوقيع فى سجل أمن المدرسة ودخل ليعاتب المدرس فوقعت بينهما مشادة كلامية انتهت بقيام مدرس التربية الرياضية بضرب شقيق الطالب فى رأسه وأصابته بجرح قطعى فذهب لمركز شرطة دمياط وحرر محضرا ضد المدرس.

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وصباح اليوم توجه أقارب الطالب وشقيقه للمدرسة لضرب المدرس فلم يجدوه فذهبوا الى الورشة التى يعمل بها ووقعت اشتباكات انتهت بضرب المدرس الذى اصيب اصابات متفرقة فى انحاء جسده.

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