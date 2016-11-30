القبض على ضابط متقاعد بنفق أحمد حمدى بحوزته 36 ألف قرص مخدر

ألقت قوات الشرطة بنفق الشهيد أحمد حمدى بالسويس، القبض على ضابط متقاعد بحوزته 36 ألف قرص مخدر، داخل مخبأ سرى فى سيارته المرسيدس.

و تلقى اللواء مصطفى شحاتة، مدير أمن السويس، إخطارًا من قوات تأمين نفق الشهيد أحمد حمدى، أنه تم ضبط “سامح.ا.ح” 47 عامًا، ضابط متقاعد وبداخل سيارته كميات من الأقراص المخدرة.

فيما قال مصدر أمنى إن المضبوطات هى أقراص مخدرة من نوعية “الكبتاجون”، وضبط 66 لفة تحتوى على 400 من الأكياس البلاستيكية يحتوى كل كيس منها على 900 قرص بعدد 36 ألف قرص.

وأكد المصدر، أن المتهم كان قادمًا من مدينة فايد بالإسماعيلية، متجهًا إلى منطقة رأس سدر بجنوب سيناء، وأثناء مروره من النفق تم توقيفه وبتفتيش سيارته عثر على مخبأ سرى بداخله كميات المخدرات.