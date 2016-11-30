حالات "إنهاء" خدمة "الموظف الحكومى" وفقا لنص "قانون الخدمة المدنية" ...

سمر العشري

حددت المادة 69 من قانون الخدمة المدنية “القانون رقم 81 لسنة 2016” الحالات والأسباب التى تنتهى بسببها خدمة الموظف الحكومى، وتنتهى خدمة الموظف الحكومى فى 10 حالات، وفقا لنص القانون الذى تم العمل به من يوم 2 نوفمبر 2016 بعد موافقة الرئيس عبدالفتاح السيسى عليه ونشره فى الجريدة الرسمية فى أول نوفمبر .

أولا : أن يبلغ الموظف سن الستين وفقا لقانون التأمين الاجتماعى ويمكن لرئيس الجمهورية أن يمد الخدمة لشاغلى الوظائف القيادية لمدة لا تتعدى 3 سنوات .

ثانياً : أن يقدم الموظف الحكومى استقالته سواء كانت بإرادته أو لأى سبب من الأسباب.

ثالثاً : أن يتم إحالة الموظف للمعاش عند بلوغ السن القانونية أو الفصل من الخدمة لأى سبب آخر.

رابعاً : أن يفقد الموظف الجنسية، أو انتفاء شرط المعاملة بالمثل للدول العربية الأخرى.

خامساً : أن ينقطع الموظف عن العمل لمدة 15 يوم متتالية ما لم يقدم الموظف خلال ال 15 يوم التالية ما يثبت انقطاعه بعذر مقبول.

سادساً : أن ينقطع الموظف عن العمل لمدة 30 يوم غير متصلة فى السنة الواحدة بدون إذن.

سابعاً : أن يصبح الموظف غير لائق صحياً وذلك بقرار من المجلس الطبى المختص.

ثامناً : أن يلتحق الموظف بالخدمة فى أى جهة أجنبية بدون الحصول على ترخيص من الحكومة المصرية.

تاسعاً : أن يحكم على الموظف بعقوبة جنائية أو عقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو تفقده الثقة والاعتبار.

عاشراً : أن يتوفى الموظف وفى هذه الحالة يتم صرف ما يعادل أجر شهرين كاملين لمواجهة نفقات الجنازة ، وتصرف للأرملة أو أكبر الأولاد أو أرشدهم أو من يقوم بتحمل هذه النفقات .

شبكةعيونالإخبارية

إعلان - Adsإعلان - Ads