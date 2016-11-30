«الثقافة» تعقد ندوة عن مخاطر الممارسات الثأرية بالصعيد غدًا

(أ.ش.أ)

تعقد لجنة الشباب بالمجلس الأعلى للثقافة، ندوة بعنوان “المخاطر الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للممارسات الثأرية في صعيد مصر”، وذلك بمدرسة دشنا الفندقية الثانوية بمحافظة قنا وذلك ضمن مجموعة من الفعاليات الثقافية والفنية التى تنظمها قطاعات الثقافة غدًا الخميس، تحت رعاية الكاتب الصحفي حلمي النمنم وزير الثقافة.

وتقيم مكتبة القاهرة الكبرى بالزمالك التابعة لقطاع شؤون الإنتاج الثقافي احتفالية ثقافية بعنوان “في حب مصر” تتضمن أمسية شعرية للشاعر الكبير أحمد تيمور إضافة إلى معرض فني بعنوان “لمحات مصرية”، للمهندس الفنان حسن ناصر فوزي، ومعرض آخر للخزف بعنوان “رؤية مصرية” للفنان علاء الدين حسن حشمت ،إلى جانب معرض ثالث بعنوان “إبداعات شبابية”، نتاج أعمال الورشة اليدوية لأعضاء مكتبة القاهرة الكبرى وذلك الساعة 6 مساء.

وتنظم دار الأوبرا حفلًا لفرقة الإخوة بو شعر الساعة 8 مساء، على مسرح سيد درويش بالإسكندرية إلى جانب عرض “فولكلور مصر المحروسة” لفرقة فرسان الشرق للتراث الساعة 8 مساء، على مسرح الجمهورية بالعتبة، إضافة إلى أوبرا “الحفل التنكوري”، لفرقتي أوبرا القاهرة، وأوركسترا أوبرا القاهرة، الساعة 8 مساء على المسرح الكبير.

كما تعلن الهيئة العامة لقصور الثقافة نتائج المسابقة البحثية لإدارة ثقافة القرية للعام 2016/2015، والتي أقيمت تحت عنوان “منظومة القيم القروية بين الماضي والحاضر”، وتوزع الجوائز الساعة الواحدة ظهرًا، بقاعة سعد الدين وهبة بديوان عام الهيئة.