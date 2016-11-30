مندوب مصر بالأمم المتحدة: لا ننحاز لأى طرف فى الأزمة السورية

قال عمرو أبو العطا، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، إنه حان الوقت لجميع الأطراف أن تتحمل مسئوليتها تجاه الشعب السورى، مشددًا على الارتباط الواضح بين الأحداث فى سوريا بمفهوم الأمن القومى العربي والأمن القومى المصرى، مضيفًا خلال كلمته بمجلس الأمن منذ قليل، اليوم،: لم ننخرط فى دعم أى طرف ضد الآخر في الأزمة السورية.

وتابع أبو العطا، أخذًا بعين الاعتبار العلاقات التاريخية التى تربطنا بالشعب السورى بمختلف توجهاته وطوائفه، والذى سبق وأن شاركه الشعب المصرى فى دولة واحدة، وحرصت مصر على مدار السنوات العديدة الماضية على الحفاظ على سجل أبيض لموقفها من الازمة السورية من خلال العمل على عدم الانخراط فى دعم أى طرف ضد الأخر، أو المتاجرة بالازمة السورية، بصرف النظر عن أى حسابات سياسية، مؤكدًا أن مصر مستمرة على هذا النهج، وستستمر بإتباع سياسة تجاه سوريا لا تأخذ بعين الاعتبار سوى تحقيق مصلحة الشعب السورى فى ظل دولة ديمقراطية موحدة ذات سيادة وآمنة من التطرف والإرهاب.

ودعا أبو العطا، أعضاء مجلس الأمن وجميع الأطراف المعنية، أن ينحوا المصالح الضيقة والتوازنات السياسية جانبًا، وأن يحاولوا جميعًا بصدق أن يواجهوا تلك الازمة بأبعادها الكارثية.