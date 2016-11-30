إحباط محاولة تهريب خناجر داخل حاوية مهمات بحرية بميناء بورسعيد

بورسعيد ­- محمد فرج

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركى بالمنطقة الشرقية بقطاع الالتزام، برئاسة مجدى إبراهيم، من إحباط محاولة تهريب خناجر داخل مشمول حاوية مهمات بحرية قادمة من الصين لميناء بورسعيد.

وردت معلومات لمكافحة التهرب الجمركى عن مشمول البوليصة رقم MOLU11040910996 لمشمول مهمات بحرية قادمة من الصين داخل حاوية مخزنة بساحة المستودع العام، تفيد بوجود زيادات فى الأعداد وأصناف مخالفة لما هو وارد بالمستندات ومحظور دخولها البلاد.

وتم تشكيل لجنة جمركية لكشف محمول الحاوية، وأسفرت عملية الكشف عن وجود أصناف محظورة ومخالفة، وتستلزم موافقة الأمن العام وتتمثل فى 3 كراتين تحوى خناجر من المعدن المسنون ومشنشرة من الجهة الأخرى.

وتحرر المحضر الجمركى تحت رقم 75 لسنة 2016 وتقدر الرسوم الجمركية 153 ألفا و143 جنيها وتعويض 983 ألفا و980 جنيها بما يعادل مثلى القيمة، وإحالة الواقعة إلى الشئون القانونية لمباشرة التحقيقات.