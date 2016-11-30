رئاسة الجمهورية: السيسى يزور الإمارات غدا لمدة يومين

كتب محمد الجالى

يبدأ الرئيس عبد الفتاح السيسى، غداً الخميس، زيارة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة تمتد يومين.

وقال السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، إن زيارة الرئيس إلى دولة الامارات العربية المتحدة تأتى فى إطار متابعة التشاور والتنسيق المستمر بين الدولتين الشقيقتين، فضلاً عن مشاركة الرئيس فى فعاليات العيد القومى لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وأضاف المتحدث الرسمي أن مباحثات الرئيس مع قادة دولة الامارات ستركز على سبل تطوير العلاقات الثنائية المتميزة على مختلف الأصعدة، بما يعزز من مستوى التعاون الاستراتيجي القائم بين البلدين لمواجهة التحديات الإقليمية الراهنة التى تشهدها المنطقة.