أهم 10 بوستات على السوشيال ميديا اليوم.. "أم الدنيا خط أحمر" يتصدر تويتر

>كتبت مريم بدر الدين
امتلأت مواقع التواصل الاجتماعى، اليوم الأربعاء، بالعديد من المنشورات المهمة، ويرصد "اليوم السابع" أهم 10 بوستات نشرها النجوم والشخصيات العامة والمدونون.
1- أم الدنيا خط أحمر يتصدر تويتر.. ومغردون: مبنسبش حقنا ولحمنا مر
2- الإمارات بكل طوائفها تحيى الذكرى الثانية ليوم الشهيد
3- إيمان العاصى تحتفل بخطوبتها بطريقة طريفة مع ميريهان حسين
4- ترامب على "تويتر": قررت ترك تجارتى بالكامل والتفرغ للرئاسة "لتجنب تضارب المصالح"
5- جابر نصار يشيد بالدور الكبير لوحدة مناهضة التحرش بجامعة القاهرة
6- محمد إمام يستعيد ذكريات الطفولة بصورة على "أنستجرام".. معلقا: أنا مش عارفنى
7- زينة تدعم مستشفى أبو ريش للأطفال على "أنستجرام"
8- بالصور : ماذا لو كان نجوم كرة القدم بوكيمون؟
9- مصطفى قمر يحتفل بعيد ميلاد حميد الشاعرى على "فيس بوك"
10- حمادة هلال مهنئًا بحلول المولد النبوى: ربنا يكرمنا بفرحة تفرج كل مهموم
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