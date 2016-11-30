أهم 10 بوستات على السوشيال ميديا اليوم.. "أم الدنيا خط أحمر" يتصدر تويتر

كتبت مريم بدر الدين

امتلأت مواقع التواصل الاجتماعى، اليوم الأربعاء، بالعديد من المنشورات المهمة، ويرصد "اليوم السابع" أهم 10 بوستات نشرها النجوم والشخصيات العامة والمدونون.

1- أم الدنيا خط أحمر يتصدر تويتر.. ومغردون: مبنسبش حقنا ولحمنا مر

2- الإمارات بكل طوائفها تحيى الذكرى الثانية ليوم الشهيد

3- إيمان العاصى تحتفل بخطوبتها بطريقة طريفة مع ميريهان حسين

4- ترامب على "تويتر": قررت ترك تجارتى بالكامل والتفرغ للرئاسة "لتجنب تضارب المصالح"

5- جابر نصار يشيد بالدور الكبير لوحدة مناهضة التحرش بجامعة القاهرة

6- محمد إمام يستعيد ذكريات الطفولة بصورة على "أنستجرام".. معلقا: أنا مش عارفنى

7- زينة تدعم مستشفى أبو ريش للأطفال على "أنستجرام"

8- بالصور : ماذا لو كان نجوم كرة القدم بوكيمون؟

9- مصطفى قمر يحتفل بعيد ميلاد حميد الشاعرى على "فيس بوك"

10- حمادة هلال مهنئًا بحلول المولد النبوى: ربنا يكرمنا بفرحة تفرج كل مهموم