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أهم 10 بوستات على السوشيال ميديا اليوم.. "أم الدنيا خط أحمر" يتصدر تويتر

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أهم 10 بوستات على السوشيال ميديا اليوم.. "أم الدنيا خط أحمر" يتصدر تويتر أهم 10 بوستات على السوشيال ميديا اليوم.. "أم الدنيا خط أحمر" يتصدر تويتر

>كتبت مريم بدر الدين

امتلأت مواقع التواصل الاجتماعى، اليوم الأربعاء، بالعديد من المنشورات المهمة، ويرصد "اليوم السابع" أهم 10 بوستات نشرها النجوم والشخصيات العامة والمدونون.

1-  أم الدنيا خط أحمر يتصدر تويتر.. ومغردون: مبنسبش حقنا ولحمنا مر

 

 

2-      الإمارات بكل طوائفها تحيى الذكرى الثانية ليوم الشهيد

 

3-      إيمان العاصى تحتفل بخطوبتها بطريقة طريفة مع ميريهان حسين

 

4-       على "تويتر": قررت ترك تجارتى بالكامل والتفرغ للرئاسة "لتجنب تضارب المصالح"

 

5-      جابر نصار يشيد بالدور الكبير لوحدة مناهضة التحرش بجامعة القاهرة

 

6-      محمد إمام يستعيد ذكريات الطفولة بصورة على "أنستجرام".. معلقا: أنا مش عارفنى

 

7-      زينة تدعم مستشفى أبو ريش للأطفال على "أنستجرام"

 

8-      بالصور : ماذا لو كان نجوم كرة القدم بوكيمون؟

9-      مصطفى قمر يحتفل بعيد ميلاد حميد الشاعرى على "فيس بوك"

 

10-   حمادة هلال مهنئًا بحلول المولد النبوى: ربنا يكرمنا بفرحة تفرج كل مهموم

 

 

 


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