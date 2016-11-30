حظك اليوم برج العذراء الأربعاء 30/11/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. تنتظرك فرص جيدة لكنها تحتاج التزامك

نقدم لمولود برج العذراء حظك اليوم على الصعيد المهنى والعاطفى ، وهو البرج المعروف بقدرته التحليلية الكبيرة وهدوئه الشديد بالإضافة إلى الاهتمام بالتفاصيل، مع إحساس عميق بالمسؤولية، ولكن هذا الاهتمام الشديد بالتفاصيل يجعله مزعجًا أحيانًا للشريك الذى يخاف كثيرًا من قوة ملاحظته.

حظك اليوم برج العذراء على الصعيد المهني:

كانت الأمور لا تسير على ما يرام على جبهة العمل خلال الأيام القليلة الماضية، ولكنها ستتحسن لدرجة كبيرة اليوم، فقط ضع فى اعتبارك أن بعض المرونة مع زملاء العمل أمر ضرورى للحفاظ على الانسجام فى مساحة العمل الخاصة بك وستكون قادرًا على التمتع بجو مريح أكثر فى العمل.

برج العذراء على الصعيد العاطفي:

عليك أن تجلس مع نفسك على انفراد فى محاولة لفهم مشاعرك نحو شريك حياتك بشكل أفضل، خاصة أن هناك عامل خارجى يؤثر على علاقتكما، فيجب أن تعرف أن هذا مجرد أمر عابر ويجب أن تتمسك بعلاقتك هذه وتقضى المزيد من الوقت مع شريك حياتك.

برج العذراء على الصعيد الصحي:

امنح نفسك متسعًا من الوقت لتعتاد على روتين اللياقة البدنية، خاصة أنك منشغل منذ فترة بالقضايا الصحية ولكنك لم تكن قادرًا على تحديد ما يجب أن تقوم به لتغير هذا الوضع.

توقعات علماء الفلك لبرج العذراء:

هناك العديد من الفرص الجيدة فى انتظارك ولكنها تتطلب قدرًا كبيرًا من الالتزام الذى يبدو أنه خيار متوفر خاصة أنك فى هذه الفترة من الوقت كنت فى انتظار فرصة قريبة.