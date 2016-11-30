حظك اليوم برج الجوزاء الأربعاء 30/11/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. تحتاج لتغيير أسلوبك فى التعامل مع زملاء العمل

نقدم لمولود برج الجوزاء حظك اليوم على الصعيد المهنى والعاطفى ، وهو البرج الذى يتميز بالذكاء الفطرى وحب المغامرة والفضول نحو معرفة أشياء جديدة، ولكن من أبرز عيوبه أنه سريع الانسياق وراء رغباته ويتسرع أيضًا فى اتخاذ قراراته وتنفيذها.

حظك اليوم برج الجوزاء على الصعيد المهني:

قد تحتاج إلى تغيير طريقتك فى التعامل مع الآخرين فى العمل اليوم، ومن الأفضل أن تتخلى عن قسوتك وتهتم بمشاعر الناس وحاول أن تفهم كيف تسير الأمور بدلاً من فرض منهجيتك الخاصة على سير العمل دون فهم.

برج الجوزاء على الصعيد العاطفي:

اليوم مثالى لتنحية العلاقات العاطفية جانبًا والتركيز قليلاً على الأصدقاء، هذا الوقت الذى تأخذه لنفسك ضرورى جدًا لإعادة الحيوية لعلاقتك العاطفية وسيجعلك أفضل كثيرًا ويفتح عينيك على أهمية هذه العلاقة وموقعها بالنسبة لك.

برج الجوزاء على الصعيد الصحي:

قد تضطر لاتخاذ إجراءات تأديبية قوية بشأن تهاونك المستمر فى نظامك الغذائى، حاول أن تحسن رعاية نفسك وتلتفت إلى صحتك قبل فوات الأوان.

توقعات علماء الفلك لبرج الجوزاء:

من المتوقع أن تتورط فى نسبة خطيرة غير متوقعة من النفقات غير الضرورية اليوم، ومن المحتمل أن تشترى شيئًا لا تحتاجه أو يناسب ذوقك فقط للتماشى مع المحيطين بك.