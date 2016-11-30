حظك اليوم برج الحوت الأربعاء 30-11-2016 على الصعيد العملى والمهنى والعاطفى.. احذر اختلافك مع الآخرين

نقدم خدمة حظك اليوم لبرج الحوت فى يوم 30 نوفمبر وذلك على مستوى الحياة العملية والعاطفية، فيجب أن يحذر أبناء هذا البرج على اختلافاتهم مع الآخرين التى ربما تضرهم فى العمل أو على مستوى حياتهم الأسرية، فالاختلاف حدود وإذا شعرت بأنه دائرة تكبر من حولك أقف مع نفسك وقفة محددة حتى تستطيع أن تقضى على مشاكلك مع الآخرين.

حظك اليوم برج الحوت على الصعيد المهني:

بالنسبة لمستوى الحياة المهنى فسيشهد بعض النهوض والانخفاض وسيكون غير مستقر على الاطلاق أحياناً يصل إلى قمة النجاح وأحياماً يصل إلى قمة الفشل، وهذا التذبذب سيكون نتجة لتأرجحك نفسياً وعدم استقرارك.

على الصعيد العاطفى:

على المستوى العاطفى انتظر شريك حياتك فى هذه الأيام ، فبعد وقت طويل من عدم الاستقرار ستجد من يفهمك ومن يشاركك حياتك وأحلامك وطموحاتك ولا يتخلى عنك مهما كانت الظروف.

برج الحوت على الصعيد الصحي:

حاول أن تهتم بنفسك أكثر من ذلك فلا يمكن أن تتخلى عن متابعة حالتك الصحية ولا يمكنك أن تتجاهل بعض الأعراض مثل الألام الخفيفة والصداع فكلها أشياء بسيطة ربما تتصاعد فيما بعد.

توقعات علماء الفلك لبرج الحوت:

حاول أن تهتم بنفسك أكثر من ذلك وحاول أن تكون متسامح مع من حولك ولا تدخل نفسك فى خلافات ربما تنقلب عليك .