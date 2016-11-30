حظك اليوم برج السرطان الأربعاء 30/11/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. ملل يسيطر على علاقتك العاطفية

نقدم لك توقعات علماء الفلك لأبناء برج السرطان على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى، حيث يتميز أبناء هذا البرج بالمزاجية التى تجعلهم يشعرون ببعض المشاعر المتناقضة فى الوقت ذاته.

حظك اليوم برج السرطان على الصعيد العاطفى

وجودك أنت وشريك الحياة فى العمل سبب لكما الكثير من المشكلات، عليك أن تكسر الملل الذى سببه هذا الأمر، والبحث عن طريقة لتجديد العلاقة بشكل أخر.

برج السرطان على الصعيد المهنى..

جميع خططك على مستوى العمل سيتم تنفيذها بكل براعة، كما ستحصل على المستحقات المالية المتأخرة منذ فترة طويلة، وهو ما يجعلك تشعر بالراحة اتجاه العمل أكثر من الفترة السابقة.

برج السرطان على الصعيد الصحى..

ممارسة التمارين الرياضية أمر يحتاج منك إلى اهتمام أكثر من ذلك، ربما لم تعد تحتاج إلى راحة لفترات طويلة فى "السرير"، ولكن عليك ممارسة أكبر قدر ممكن من التمارين الرياضية التى تساعدك على استعادة نشاطك.

توقعات علماء الفلك فى المرحلة المقبلة

يتوقع علماء الفلك أن المرحلة المقبلة ستكون أفضل بكثير مما هى عليه الآن، ولكن حاول أن تستمع بها، وتقضى مع عائلتك أطول وقت كما كنت تفعل فى الماضى.