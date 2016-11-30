حظك اليوم برج العقرب الأربعاء 30/11/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. أزمة صحية طارئة

نقدم لكم توقعات علماء الفلك لأبناء برج العقرب على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى، حيث يتميز أبناء هذا البرج بأن ذاكرتهم حديدية تحديدًا مع من تعرضوا لأذى على أيديهم.

حظك اليوم برج العقرب على الصعيد العاطفى..

علاقتك العاطفية تحتاج إلى أن تبذل جهد أكثر من ذلك لحمايتها، ربما تقصير الحبيب المتعمد أزعجك، ولكن عليك الصبر والتحمل حتى تتخطى هذه المرحلة وتبدأ من جديد.

برج العقرب على الصعيد المهنى..

القلق وحده كافِ لأن يفسد علاقتك بالجميع، مديرك فى العمل يقدم لك النصيحة عليك الاستماع إليه ولا تبذل جهد فى أشياء لن تفيدك فيما بعد، فقط عليك العمل ما سيكون له تأثير إيجابى على حياتك المهنية.

برج العقرب على الصعيد الصحى..

أنت الآن فى فترة النقاهة، انتظر قليلاً حتى تتعافى لكى تعود إلى عملك وحياتك الطبيعية، كما أنه من المتوقع أن تحصل بعض المضاعفات التى عليك التصدى لها حتى لاتتطور الأمور أكثر من ذلك.

توقعات علماء الفلك خلال المرحلة المقبلة

يتوقع علماء الفلك أن المرحلة المقبلة ستكون أفضل على كل المستويات الصحية والعاطفية، ولكن هناك بعض الأمور الطارئة التى ستحدث لك على مستوى الأسرة ولكنك ستتعامل معها بحكمة.