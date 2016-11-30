حظك اليوم برج الحمل الأربعاء 30/11/2016 على الصعيد العملى والصحى والفنى.. انتظر ترقية فى الطريق

نقدم خدمة حظك اليوم لمواليد برج الحمل يوم 30 نوفمبر على المستوى المهنى والصحى والفنى، فأبناء هذا البرج يتسمون بالجدية المطلقة وعدم القدرة على اظهار مشاعرهم هذا الأمر الذى يجعلهم غير مستقرين عاطفياً خاصة فى المرحلة القادمة.

على الصعيد المهنى..

سيشهد الجانب العملى فى حياة ابناء هذا البرج طفرة كبيرة فى حياتهم، فعلى الرغم من بعض المشاكل والعراقيل التى واجهتهم طوال الفترات السابقة، إلا أنهم سيعودوا ويستعيدوا توازنهم مرة أخرى وسيحققون ما رغبوا فى تحقيقه طوال حياتهم، وسيكون نتيجة ذلك ترقية قادمة فى الطريقة.

على الصعيد العاطفى..

بالنسبة للحياة العاطفية فسترتفع ثقتهم بنفسهم وثقتهم بشركاء حياتهم وبعد مشاكل طويلة تعرضوا لها بسبب أمور مادية بحتة ستكون هذه الأيام هى نهاية المشاكل بينهم.

على الصعيد الصحى..

بالنسبة لحالتهم الصحية فلا داعى للإهمال وعدم الاستماع لبعض المشاكل الصحية التى تواجههم، لأن الاهمال سيكون له نتائج غير إيجابية على الاطلاق، لكن لا داعى للخوف فابناء هذا البرج سيتمتعون بصحة جيدة إنما الحرص واجب.

توقعات علماء الفلك..

هذا البرج سيشهد طفرة كبيرة فى حياته بشكل عام طوال الفترات القادمة وسيحقق الكثير من النجاحات على مستوى العمل والحب وحتى الصحة وعلى كافة باقية المستويات الأخرى.