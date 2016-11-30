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عثمان الدسوقى : الحكم سبب خسارة الداخلية من المصرى

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عثمان الدسوقى : الحكم سبب خسارة الداخلية من المصرى عثمان الدسوقى : الحكم سبب خسارة الداخلية من المصرى

>كتب - هيثم عويس

حمل عثمان الدسوقى المشرف العام على فريق الكرة بالداخلية سعيد حمزة حكم مباراة فريقه أمام المصرى خسارة اللقاء بعدما تغاضى عن احتساب ركلة جزاء لفريق الداخلية، وكانت النتيجة وقتها تشير إلى التعادل الإيجابى بين الفريقين 2/2. 

كان المصرى قد حقق الفوز على الداخلية 2/4 فى المباراة التى جرت بينهما باستاد الجيش ببرج العرب ضمن فاعليات الأسبوع الثانى عشر للدورى . 

وأضاف الدسوقى أن ضربة الجزاء التى لم يحتسبها حكم المباراة للنيجيرى صامويل بوبا مهاجم الداخلية حولت سير المباراة من تقدم فريقه إلى خسارة اللقاء، لاسيما وأنها كانت ستعطى فريقه الأفضلية فى اللقاء ، إلا أن حكم المباراة تغاضى عن احتسابها بصورة تدعو للتساؤل .

يذكر أن المصرى يحتل المركز الخامس برصيد 22 نقطة ، بينما تجمد رصيد الداخلية عند 9 نقاط فى المركز الثالث عشر .  


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