بالصور : "مستشفى" سعودي "يخرج" اطبائه من "جسم طفل" 50 "دبوسا" للشعر ...

سمر العشري

قد يغفل اولياء الامور عن مراقبة اطفالهم الصغار اثناء لعبهم ولهوهم داخل المنزل امنين انه لا يوجد خطر طالما لعبهم داخل جدران المنزل ولكن هنا تكمن الخطورة ان في ارجاء المنزل توجد ادوات واشياء يغفل الاهل عن اطفالهم ومرورهم عليها كإبر الخياطة او دبابيس الحجاب او غيرها ومشكلتنا اليوم هي دبابيس الشعر .

ما لاحظة اهل الطفل وما كشفته الفحوصات الطبيه في جسمه

لقد لاحظ الاهل تغير مفاجئ في حالة طفلهم الصحية وعلى الفور ذهب الاهل الي الكشف الطبي وذلك في مدينة ابها السعودية وبعد عمل الفحوصات والاشاعات اتضح وجود جسم غريب في معدة الطفل البالغ من العمر 7 سنوات وبعد التدقيق اكتشف الاطباء وجود معدن في معدة الطفل مما استدعى التدخل الجراحي الفوري .

الاطباء يستخرجون 50 دبوسا من جسد طفل في السابعة من عمره

صرحت صحيفة الرياض السعودية انه تم عمل عملية جراحية دقيقة لطفل سبع نوات من العمر استخرج من معدته على اثرها ما يقارب عدد 50 دبوس للشعر مما اذهل الاطباء والاهل ولقد استغرقت العملية الجراحية للطفل حوالي 3 ساعات وتمت بفضل الله ورعايته بنجاح واستخرجت الدبابيس من معدة الطفل بسلام ودون التعرض لأي مضاعفات .

لذلك علينا توخي الحذر فيما يتناوله اطفالنا وما يحيط بهم من اشياء وان كانت دقيقة لابد من الانتباه لهم حتى نحافظ على سلامتهم من التعرض للمخاطر وليحفظهم الله بفضله ورعايته .

شبكةعيونالإخبارية

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